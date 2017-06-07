Samsung запустила голосовой помощник Bixby для банкинга

Голосовым помощником Bixby уже можно воспользоваться в мобильном платежном приложении Samsung Pay

Пользователи мобильного платежного приложения Samsung Pay в Южной Корее уже могут пользоваться голосовым ассистентом Bixby на смартфонах Samsung S8 и S8 Plus для проведения транзакций — таких как P2P-переводы и проверка баланса счета — с помощью голосовых команд.

Аутентифицировать транзакцию можно с помощью скана отпечатка пальца или радужной оболочки глаза через Samsung Pass. Сейчас функция доступна для держателей карт, выпущенных банками, поддерживающими сервис Samsung Pay, включая Woori Bank, Shinhan Bank и KEB Hana Bank.

Напомним, Samsung представила Bixby вместе с презентацией своих новых смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus в марте текущего года. При запуске функция была интегрирована в такие сервисы Samsung, как камера, контакты, галерея, сообщения и настройки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что хакерам удалось обмануть биометрическую систему флагмана Samsung. Исследование хакеров из CCC показало, что сканер радужки глаза Samsung можно обмануть, показывая ему изображение глаза жертвы.

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По материалам nfcworld.com