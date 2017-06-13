Эффективность Blockchain доказана еще в одной отрасли финансов

С помощью Блокчейн можно упростить торговлю акциями

Технологическая компания Calastone заявила об успешном тестировании Блокчейн в операциях купли-продажи взиамных фондов.

В компании добавили, что применение этой технологии может совершить революцию в сфере управления активами.

На сегодняшний день это испытание считается самым крупным в индустрии фондов.

В Calastone заявляют, что технология доказала свою эффективность в обработке транзакций. С ее помощью успешно обрабатывались транзакции, эквивалентные целым дневным сделкам со всей клиентской базы. Она охватывает более 1200 клиентов-дистрибьютеров и менеджеров фондов из 34 стран.

Кен Трегидго (Ken Tregidgo), заместитель генерального директора компании Calastone, отметил, что Блокчейн может быть использован для создания единого рынка торговли и регулирования инвестиционных фондов. Перемещение процессов в Сеть позволит сократить штат сотрудников и передать сэкономленные средства инвесторам.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В последние годы глобальные финансовые компании активно инвестируют в изучение технологии Blockchain. Так, в прошлом месяце Блокчейн-консорциум R3 привлек рекордную сумму средств от банков. И решил направить их на дальнейшее развитие технологии и расширение стратегического партнерства.

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