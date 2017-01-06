У ПриватБанка проблемы с картами PayPass: что делать клиентам?

Держателям карт PayPass рекомендуют бесплатно перевыпустить карту
В ПриватБанке сообщают о том, что клиенты, которые сталкиваются с проблемами при оплате картами PayPass, смогут бесплатно перевыпустить карту.
Проблемы могут испытывать только держатели карт с рангом 54570822 *.
В банке советуют действовать следующим образом:
1. Перевыпуск мгновенной карты — в любом отделении, быстро и бесплатно.
2. Если карта платная, перевыпуск персонализированной карты также бесплатный. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 3700.
Держателям карт Mastercard, которые находятся за границей, рекомендуют совершить следующие действия:
1.Попробовать контактный чип (это часто помогает);
2. Воспользоваться другой своей картой;
3. Снять наличные.
Банк возместит все расходы на комиссию по транзакциям за рубежом.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Fitch понизило рейтинг ПриватБанка.
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По материалам finance.liga.net