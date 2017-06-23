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В ЕС появится общеевропейский сервис мгновенных платежей

23.06.2017 11:39

Сервис будет предлагать банковские переводы в реальном времени 24 часа в сутки, 365 дней в году, в 19 странах ЕС

Европа сервис мгновенных платежей

В ЕС появится общеевропейский сервис мгновенных платежей. Фото: bankingtech.com

Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал планы по созданию системы мгновенных платежей, с помощью которой европейцы и европейские компании смогут отправлять деньги в любую точку Еврозоны в течение нескольких секунд.

Платформа Target instant payment settlement (Tips) будет предлагать банковские переводы в реальном времени 24 часа в сутки, 365 дней в году, в 19 странах ЕС.

Сейчас денежные переводы по Еврозоне занимают в среднем один рабочий день.

Для создания сервиса ЕЦБ будет тесно сотрудничать с банками. Последним услуги сервиса обойдутся всего лишь 0,2 цента за платеж.

В нескольких странах-членах ЕС, включая Италию и Испанию, уже работает сервис мгновенных платежей, однако ЕЦБ намерен запустить общеевропейскую систему.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что европейский стартап Circle предлагает полностью бесплатные денежные переводы. Совершать внутренние и трансграничные переводы можно будет также быстро, как отправить изображение, текстовое сообщение или электронное письмо и к тому же — бесплатно

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По материалам finextra.com

Рубрики: ЕвропаЕвросоюзНовости

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