В Facebook Messenger появился бот для управления личными финансами

Чат-бот Клео поможет пользователю контролировать свои расходы

Клео (Cleo) – чатбот, который имеет все шансы стать новым Siri в сфере управления личными финансами — теперь будет доступен для пользователей Facebook Messenger.

Лондонский финтех-стартап Клео интегрирован с банковским счетом пользователя через договор с SaltEdge Financial Aggregator. Клео использует искусственный интеллект для контроля расходов и сохранения истории транзакций, что поможет пользователю более эффективно управлять своими финансами.

Ранее в этом месяце компания анонсировала получения инвестиций в размере 700 тыс долларов от основателя Skype и сооснователей Wonga и Zoopla.

Бот был создан командой профессионалов, которые ранее работали в Skype, Wonga и Amazon. Бета версия бота запустилась в Великобритании в прошлом году. Разработчики планируют расширить географию проекта и запустить бот для пользователей других стран уже в текущем году.

Клео автоматически категоризирует и сортирует все затраты пользователя и понимает более 10 тыс вопросов. Бот может ответить на такие вопросы, как, например, «Сколько я потратил на Uber в этом месяце?» или «Могу ли я позволить себе пообедать в ресторане сегодня?».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Новая почта запустит чат-бота в Viber.

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По материалам finextra.com