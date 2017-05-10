В Китае систему распознавания лиц внедрят в банкоматах

В Макао, специальном административном районе Китая, в банкоматах внедрят технологию распознавание лиц для держателей карт UnionPay

К такому решению власти Китая пришли с целью борьбы против отмывания денег на территории острова.

Макао — единственный регион Китая, в котором не действует запрет на азартные игры, поэтому остров стал прибежищем для преступников и людей, уклоняющихся от уплаты налогов. Отмывая наличные в крупных масштабах, они тем самым снижают стоимость юаня и истощают резервы капитала.

В 2014 году исследование Reuters показало, что многие материковые китайцы используют карты UnionPay, поддерживаемые государством, чтобы обходить лимиты на снятие наличных в размере 20 тыс юаней в день и использовать эти деньги для азартных игр или перевода за рубеж.

Как выяснилось, клиенты открывают несколько банковских счетов, а затем снимают наличные деньги с каждого из них, либо же обращаются в ломбарды в Макао, чтобы совершить мошеннические покупки.

Власти Макао еще не определились с графиком внедрения технологии распознавания лиц, но уже известно, что основное внимание будет сосредоточено на банкоматах, установленных в казино.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что национальную платежную систему Китая UnionPay поддерживает 41 млн мерчантов по всему миру. В частности, UnionPay поддерживают 100% мерчантов в Гонконге, Макао, Монголии, ОАЭ и на Кубе.

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По материалам finextra.com