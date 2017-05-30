В ленте Google появится кнопка “купить”

Компания запускает бета-версию покупок в поисковой ленте

Покупки можно будет совершать, не покидая поисковую ленту Google. Компания уже представила бета-версию кнопки “купить”, которую продавцы смогут интегрировать прямо в свои рекламные объявления.

Воспользоваться новым функционалом смогут только владельцы Google Wallet. Нажав на кнопку “купить” в объявлении, они попадут на страницу, где можно приобрести продукт или услугу.

Бета-версия работает только в мобильной версии поисковика — увидеть кнопку смогут только пользователи Android-устройств. Чтобы реализовать покупки в Google-поиске во всех каналах, потребуется время.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Внедрение кнопки “купить” уже не раз обсуждали такие онлайн-гиганты как Facebook и Twitter. Google и сам анонсировал такой функционал еще в 2105 году.

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