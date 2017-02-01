Виртуальный официант: Starbucks будет принимать голосовые заказы

Starbucks запустил сервис голосовых заказов на фоне роста мобильных заказов и платежей

Потребители в США теперь смогут делать заказы в Starbucks с помощью голосовых команд через мобильное приложение для устройств на базе iOS или через виртуального ассистента Amazon Alexa. Инициатива последовала после того, как компания анонсировала, что в прошлом квартале на мобильные заказы пришлось 7% всех транзакций в США, а на мобильные платежи сейчас приходится 27% всех операций.

Сервис голосовых заказов My Starbucks Barista уже доступен в бета-версии в приложении Mobile Order & Pay для 1 тыс клиентов Starbucks.

Сервис голосовых заказов работает как большинство чат-ботов: клиент сможет наговорить свой заказ, а искусственный интеллект распознает его и передаст в нужную кофейню.

Вскоре подобный сервис будет разработан и для устройств на базе Android, но пока компания не сообщает о конкретных сроках.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам nfcworld.com