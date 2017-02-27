Visa расширяет свой сервис платежей с помощью QR-кодов

Сервис mVisa запустится для мерчантов и потребителей еще в 10 странах

В компании Visa анонсировали расширение географии сервиса платежей с помощью QR-кодов. Вскоре сервис станет доступен мерчантам и потребителям в Египте, Гане, Индонезии, Казахстане, Нигерии, Пакистане и Вьетнаме.

Сервис mVisa позволит потребителям использовать свои мобильные телефоны для совершения безналичных транзакций в торговых точках, оплаты счетов и отправки денежных средств друзьям и членам семьи, привязав к мобильному приложению mVisa свою дебетовую или кредитную карту Visa.

Сервис оцифровывает счет и позволяет потребителям переводить средства со своих счетов на счета ритейлеров, посредством сканирования QR-кода.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что токенизацию от Visa будут применять еще в 12 странах.

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По материалам thepaypers.com