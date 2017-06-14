В Украине запустили мобильный кошелек Vodafone Pay

Сервис доступен для пользователей всех смартфонов и мобильных операторов

Сегодня компания Vodafone провела презентацию своего универсального мобильного кошелька Vodafone Pay с интеграцией Masterpass, благодаря чему платежи можно совершать в один клик.

Сервис доступен для пользователей всех смартфонов на базе iOS и Android, мобильных операторов, которые действуют на территории Украины (Vodafone, Lifecell, Kyivstar), украинских банков и платежных систем Mastercard и Visa.

С помощью Vodafone Pay пользователи смогут оплачивать различные товары и услуги со смартфона, пополнять мобильные счета абонентов любого оператора и осуществлять денежные переводы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил CEO PayForce Иван Истомин.

В сервисе доступна двойная верификация пользователя — через ПИН-код, отпечаток пальца, а также через уникальное слово-пароль — что обеспечивает высокий уровень безопасности, сообщают в пресс-службе Vodafone.

Мобильное приложение дает возможность:

— оплачивать более 400 услуг, включая коммунальные, денежными средствами с баланса вашего мобильного счета или с привязанной платежной карты;

— переводить деньги с карты на карты (p2p) как по полному номеру карты, так и с помощью номера телефона, если номер карты получателя неизвестен;

— использовать систему Masterpass для хранения карт;

— пополнять мобильный счет без комиссии;

— просматривать историю проведенных платежей;

— выставлять счета;

— получить доступ к WEB-паспорту, QR-коду, QR-сканеру.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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