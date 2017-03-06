close btn
PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4 Сентябрь 2016 - Январь 2017

Все хотят Apple Pay: сервис заручился поддержкой банков Тайваня

06.03.2017 14:30

В Apple сообщили о «скором» запуске своего мобильного платежного сервиса в Тайване

Apple Pay Тайвань

Все хотят Apple Pay: сервис заручился поддержкой банков Тайваня. Фото: techiecore.com

Семь банков в Тайване получили разрешение от Комиссии по финансовому надзору на поддержку мобильного платежного сервиса Apple Pay.

В число этих банков входят Taipei Fubon Commercial Bank, Cathay United Bank, E Sun Commercial Bank, Taishin International Bank, CTBC Bank, First Commercial Bank и Union Bank of Taiwan.

В начале февраля компания Apple сообщила о «скором» запуске своего мобильного платежного сервиса в Тайване, однако, точной даты пока что не назвала.

Платежный сервис Apple Pay был представлен в сентябре 2014 года и позволяет совершать мобильные бесконтактные платежи через iOS-приложения.

Потребители в Тайване смогут совершать платежи с помощью смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch, оснащенных сканерами отпечатка пальца.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple встроит сканер отпечатка пальца прямо в сенсорный дисплей.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: iPhone 8: трейлер 2017

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple приобрела стартап по распознаванию лиц

По материалам focustaiwan.tw

Рубрики: AppleМобильные платежиНовости

Материалы по теме