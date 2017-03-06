Все хотят Apple Pay: сервис заручился поддержкой банков Тайваня

В Apple сообщили о «скором» запуске своего мобильного платежного сервиса в Тайване

Семь банков в Тайване получили разрешение от Комиссии по финансовому надзору на поддержку мобильного платежного сервиса Apple Pay.

В число этих банков входят Taipei Fubon Commercial Bank, Cathay United Bank, E Sun Commercial Bank, Taishin International Bank, CTBC Bank, First Commercial Bank и Union Bank of Taiwan.

В начале февраля компания Apple сообщила о «скором» запуске своего мобильного платежного сервиса в Тайване, однако, точной даты пока что не назвала.

Платежный сервис Apple Pay был представлен в сентябре 2014 года и позволяет совершать мобильные бесконтактные платежи через iOS-приложения.

Потребители в Тайване смогут совершать платежи с помощью смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch, оснащенных сканерами отпечатка пальца.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple встроит сканер отпечатка пальца прямо в сенсорный дисплей.

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По материалам focustaiwan.tw