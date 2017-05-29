Альфа-Банк запустил лабораторию цифровых сервисов — репортаж

Цель банкиров — разрабатывать электронные сервисы для удобства пользования финансовыми услугами

В пятницу, 26 мая состоялось официальное открытие лаборатории цифровых сервисов Альфа-Банка — Alfa Digital. В ней будут разрабатывать услуги для клиентов, которые хотят иметь доступ к финансам онлайн и в мобильном приложении.

Движение банка в цифровом направлении вполне обосновано — по статистике диджитал-клиенты живут с банком на 4 месяца дольше, чем пользователи, которые не прибегают к цифровым сервисам.

Идея создать в банке отдельное подразделение для развития непосредственно цифровых сервисов возникла полтора года назад. Сегодня она реализовалась в просторный офис на пятом этаже бизнес-центра SP Hall с командой програмистов, маркетологов и юристов. Специалисты уже успели представить на рынке несколько сервисов — обновленное мобильное приложение и интернет-банк My Alfa-Bank с дополненным функционалом.

На презентации Alfa Digital ТОП-менеджеры нового подразделения рассказали журналистам о запуске проекта.

Про аутсорсинг и открытые API

В банке не планируют делиться своими наработками — открывать API и давать доступ внешним разработчикам к транзакциям клиентов.

На вопрос, планируют ли в банке передавать свои диджитал-наработки другим финучреждениям, ответ тоже был однозначным — нет. Сервисы, которые разрабатываются в лаборатории — это не способ заработать средства, продавая свои решения другим компаниям. Это конкурентное преимущество Альфа-Банка, с помощью которого в финучреждении планируют привлекать клиентов более слабых в цифровом плане финучреждений.



Помимо того, что такая политика может навредить конкурентоспособности самого банка, внедрение своих проектов в других банках потребовало бы изучения и оптимизации их внутренних процессов.

Про конкуренцию

Своими конкурентами Alfa Digital считают ПУМБ, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль (при слабо развитых цифровых каналах обслуживания, у банка есть собственный процессинг, большая доля рынка по переводам и e-commerce, значительное количество выпущенных карт). Впоминая про Ощадбанк, банкиры отметили, что пока не знают примеров государственных банков, которые успешны в цифровом поле.

За мобильным банком, который собирается запустить на рынке бывшая команда ПриватБанка, ТОП-менеждеры Альфы тоже наблюдают.

Про мобильные приложения

Сегодня вкладчики Альфа-Банка пользуются одним мобильным приложением со стандартным набором функций — перевод с карты на карту, пополнение счета, поиск банкоматов и др. На вопрос журналистов, собираются ли в банке делить мобильный банкинг на несколько специализированных приложений, или выводить на рынок новые продукты с одной функцией, банкиры ответили отрицательно.

Создание серии приложений с одной функцией — тренд пятилетней давности. Основной плюс такой позиции — быстрая скорость вывода на рынок новой мобильной услуги, а также возможность протестировать, как отреагируют на нее вкладчики и, возможно, добавить в основное мобильное приложение. Из недостатков — высокие затраты на сопровождение этих мобильных приложений и расходы на привлечение пользователей в новые каналы взаимодействия с банком.

Про платежи со смартфонов

В банке думают над внедрением платежного функционала в мобильное приложение. Но пока количество клиентов, которые пользуются подходящими смартфонами (на базе ОС Android с NFC) слишком мало — около 5%.(Всего смартфонами пользуются только 55% аудитории банка). Кроме того, опыт других стран показывает, что интерес к мобильным платежам начинает расти только после появления на рынке Apple Pay и Samsung Pay. После того, как хотя бы одна из названных систем зайдет в Украину, Альфа тоже добавит в мобильное приложение такую опцию. Клиенты смогут через мобильный банкинг добавить свою карту в кошелек Apple Pay.

Про Apple Pay

Во втором квартале 2018 года платежный сервис Apple Pay может запуститься на украинском рынке. Об этом заявил глава электронного бизнеса «Альфа-Банк Украина», Максим Патрин, ссылаясь на анонимный источник в одной из платежных систем, которые работают на украинском рынке.

Планы Alfa Digital

В мобильном приложении банка скоро появятся кредиты. Нажатием одной кнопки клиенты смогут получать займы на свою карту. Также планируется разбавить пользовательский опыт дополненной реальностью и онлайн-чатом, а еще — предоставить новым клиентам полное цифровое сопровождение с возможностью настройки карты в приложении. Также через год в финучреждении планируют построить собственный процессинг.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ — Как выглядит новый офис Alfa Digital

#АlfaDigital: історія розпочинається Як хардово працювати та драйвово відпочивати?Відповідь точно знають наші «адепти цифри» — команда #АlfaDigitalВсього через 3 місяці після релізу нового мобільного банку Alfa-Mobile Ukraine ми перетнули позначку в 50 тисяч завантажень 😉Менш ніж за півроку інтернет-сервіс Альфа-Банку зібрав два срібла: в рейтингу ТОП-50 провідних банків України від Финансовый клуб та в рейтингу Журнал "БИЗНЕС"Команда #АlfaDigital. Історія розпочинається … Опубліковано Альфа-Банк Україна 26 травня 2017 р.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Максим Патрин: Формировать тренд и обгонять его — правильная цифровая стратегия для банка