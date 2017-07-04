Год Uber в Украине: итоги, проблемы, перспективы

Uber отмечает годовщину запуска в Украине

Чуть более года назад, 30 июня 2016 года, международная технологическая компания Uber запустила свой сервис вызова автомобилей через мобильное приложение в Украине. Сегодня компания в лице генерального менеджера Uber в Украине, Азербайджане, Беларуси и Казахстане Алексея Стаха объявила о результатах работы с момента запуска.

По его словам, Украина стала одной из самых быстрорастущих и успешных стран для Uber. Кроме того, именно в Украину Uber инвестирует больше всего. В частности, сейчас в Киеве строится центральный офис, штат которого будет насчитывать более 50 человек (сейчас — около 20 человек).

За этот год Uber был запущен в 5 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. С момента запуска сервиса приложение скачали более миллиона раз. Тысячи водителей на сегодняшний день сотрудничают с компанией, их средний рейтинг составляет 4,8. А среднее время ожидания автомобиля — около 5 минут, по словам руководства Uber.

Больше всего поездок на сегодняшний день совершается в Киеве. На втором месте по популярности — Одесса и Львов. В планах компании — запуск в Запорожье, Кривом Роге, Николаеве. Также компания работает над запуском загородного тарифа. Это, в частности, будет востребовано в Киевской области, где очень часто пассажиры добираются из Киева в пригород и наоборот.

Ответил во время пресс-конференции Алексей Стах и на ряд вопросов, которые в последнее время очень часто обсуждаются активными пользователями Uber. В частности, касательно страхования пассажира во время его перевозки водителем-партнером Uber. Все слышали о недавнем ДТП в Киеве, в котором пострадала девушка-пассажир автомобиля Uber. Как оказалось, водитель был без соответствующей страховки, которая покрыла бы издержки потерпевшего. Алексей Стах отметил, что в этой конкретной ситуации компания помогает девушке пройти все этапы получения необходимой помощи и компенсации. Однако при этом генеральный менеджер напомнил, что Uber является лишь сервисом, который связывает пользователя с владельцем автомобиля, предоставляющего услуги перевозки. Поэтому нести полную ответственность за такие ситуации компания не может.

Также журналисты интересовались заметным ухудшением качества автомобилей, которые работают с Uber. В частности, был значительно расширен перечень автомобилей, которые могут использоваться, понижены требования касательно года их выпуска, а также сервис начал сотрудничать с автомобилями с иностранной регистрацией. Как отметил Алексей Стах, спрос за этот год значительно вырос. Чтобы удовлетворить его, компания не ограничивает спектр доступных автомобилей, год выпуска и место регистрации. Основные требования остаются такими же, как прежде: автомобиль должен быть технически исправным, чистым, с аккуратным салоном, с действительными документами (страховка и удостоверение водителя). Если клиенты не довольны уровнем обслуживания или другими факторами, они всегда могут оставить отзыв о конкретной поездке и поставить свой рейтинг водителю.

В честь годовщины запуска Uber в Украине компания запустила в Киеве свой премиальный сервис — UberBLACK. Он предоставит возможность передвигаться по городу на автомобилях повышенной комфортности и получать обслуживание самого высокого уровня. Однако и цену за это придется заплатить самую высокую. Стоимость поездки на UberBLACK будет рассчитываться по формуле: 85 грн подача автомобиля, 10 грн за каждый километр и 1 грн за 1 минуту в пути. Минимальная стоимость поездки — 130 грн.

Руководство компании также заявило, что в ближайших планах в Украине — тестирование сервиса доставки. А вот сервис UberPOOL (возможность заказывать один автомобиль на несколько человек и оплачивать его вместе) в Украине тестировать пока не готовы.

В мире ежедневно совершается более 5 миллионов поездок через приложение Uber. А недавно количество поездок в Uber глобально достигло 5 млрд.

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