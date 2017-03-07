8 женщин в сфере финансов и технологий Украины

В Украине празднуют Международный женский день

Впервые этот праздник отмечали в Нью-Йорке в 1908 году. Тогда на митинг с лозунгами о сокращении рабочего дня и повышении зарплат вышло 15 тыс женщин. Спустя столетие женщины добились многого в вопросе равноправия. Сегодня они заведуют финансами, возглавляют крупные корпорации и управляют государствами.

В этом обзоре редакция PaySpace Magazine собрала женщин, которые меняют украинские финансы и технологии.

Надежда Васильева возглавила Microsoft Украина в октябре 2014 года. Она считает, что Украина может стать одним из мировых лидеров в сфере инноваций. Уже сегодня рынок украинских стартапов эксперт оценивает в $1 млрд.

Среди самых запоминающихся событий 2016-го она называет развитие проекта «Лаборатория интернета вещей (IoT Lab)». 7 украинских стартапов создали рабочие прототипы своих продуктов, а некоторые — даже наладили серийное производство и заключили клиентские контракты.

Вы должны научиться никогда не сдаваться, поскольку выход есть всегда. Без характера в бизнесе делать нечего, — Надежда Васильева

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Елена Волошина управляет украинским представительством IFC с 1998 года. За это время Международная финансовая корпорация стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в стране. Стратегическая задача Елены Волошиной как топ-менеджера — мотивировать и раскрывать потенциал людей, компаний, страны.

Думаю, что в бизнесе скорее помогает не женское обаяние, а женская интуиция. Женщины традиционно более внимательны к деталям, лучше считывают какие-то эмоциональные моменты и это, безусловно, помогает, — Елена Волошина

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Валерия Гонтарева – первая женщина во главе украинского Нацбанка. Занимая эту должность с июня 2014 года, Гонтарева успела стать самой неоднозначной фигурой во главе украинского регулятора. В результате очищения банковской системы, страна недосчиталась более 80 финучреждений, 35 тыс банкиров остались без работы, а вкладчики потеряли со счетов более 163 млрд грн.

С другой стороны, Журнал Global Finance оценивая работу глав Центробанков 75 стран мира, внес Гонтареву в ТОП-3 банкиров Европы.

Мы прошли через страшный разрушительный шторм и выстояли, — Валерия Гонтарева

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Елена Кошарна возглавила инвестиционную компанию Horizon Capital в декабре 2014 года. Под ее управлением команда совершила ряд знаковых сделок, среди которых – приобретение доли в крупнейшем онлайн-маркетплейсе страны.

В 2015 году Horizon Capital инвестировал в онлайн-гипермаркет Rozetka.ua, который до тех пор принадлежал исключительно Владиславу Чечёткину. Сделку назвали крупнейшим событием 2015 года и оценили в десятки миллионов долларов.

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Яника Мерило — опытный венчурный инвестор и инноватор. Сегодня Яника занимает пост заместителя мэра Днепра и курирует множество направлений, в том числе внедрение электронного билета в транспорте и другие проекты в рамках электронного правительства.

В 2015 году Google и Financial Times выбрали Янику одним из 100 новаторов, инновации которых меняют мир. А в 2016 она получила золотую премию в конкурсе PaySpace Magazine Awards 2016 за вклад в развитие стартапов.

Для меня важнее быть хорошим айтишником, чем известным политиком, — Яника Мерило

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Вера Платонова занимает должность главы представительства MasterCard Europe в Украине с 1 января 2013 года. Курируя процесс внедрения и развития стратегии MasterCard на украинском рынке, и налаживая сотрудничество с ключевыми бизнес-партнерами.

Вступая на этот пост, Вера Платонова отметила, что задачей номер один для компании остается расширение рынка электронных платежей. Действительно, за три года команда платежной системы многого добилась в этом направлении. Внедрив в транспорте двух украинских городов оплату банковской картой, установив первый банкомат для бесконтактных кредиток и представив на отечественном рынке электронный кошелек MasterPass.

До сих пор путь женщины к лидерству напоминает бег с препятствиями. Женщине нужно научиться ценить себя и гордиться своими достижениями, — Вера Платонова

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C 2010 года Виктория Тигипко возглавляет венчурную компанию TA Ventures. Фонд инвестирует средства в технологические стартапы, которые находятся на ранних стадиях развития.

Так, в прошлом году украинский онлайн-аукцион б/у автомобилей eTachki привлек $1 млн от TA Ventures. Также в портфолио компании инвестиции в европейского провайдера mPOS-терминалов SumUp.

Для женщины очень важно реализовываться в профессии. Также, как и для мужчины – ни чуть не меньше, — Виктория Тигипко Я за пропорцию 50 на 50 в семье и в бизнесе.

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Ирина Холод возглавляет крупнейшую в Украине коммуникационную платформу для рынка электронной коммерции. В рамках этого проекта проходят конференции, семинары дискуссии, призванные наладить бизнес в украинском онлайне — Ukrainian E-commerce Congress, и за ее пределами — E-Export 2016.

Также организация инициировала присуждение премии в сфере e-commerce. В рамках E-Awards 2017 будут награждены лучшие B2B продукты для онлайн-бизнеса.

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Это далеко не полный список украинок, которые продолжают менять отечественные финансы и технологии. В комментариях читатели могут назвать имена женщин, которые по их мнению могут дополнить этот список.

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