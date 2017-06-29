10 лет славы: интересные факты об iPhone

В десятую годовщину поступления iPhone в продажу представляем вам 10 интересных фактов об этом революционном устройстве Стива Джобса, о которых вы, возможно, не слышали

В этот день, 29 июня 2007 года, в США поступили в продажу первые смартфоны компании Apple. iPhone не только совершил настоящую революцию на рынке мобильных технологий, но и полностью изменил мир. Телефон перестал быть просто инструментом для звонков и смс. Пользователи получили персональный компьютер в своих руках, навсегда изменивший их жизнь. К первому серьезному юбилею iPhone мы собрали десятку интересных фактов об этом революционном устройстве.

1. Продано более 1 млрд iPhone

Согласно официальной статистике, компания Apple продала за все время более 1 млрд iPhone, начиная с самой первой версии. Несмотря на существенное падение продаж в первом квартале 2017 года (с 78 до 50 млн устройств), Apple остается в лидерах мирового рынка смартфонов.

2. iPhone — самый прибыльный продукт Apple

Доля iPhone в общей прибыли компании составляет более 60%. По сути, благодаря успеху iPhone на рынке смартфонов Apple находится в топе самых дорогих брендов мира.

3. На изображении всех устройств Apple указано одно и то же время

9:41 — именно это время стоит на изображении всех устройств компании Apple. Это правило распространяется даже на печать объявлений и телевизионные рекламные ролики. Все дело в стандартной презентации длиной в 40 минут. Таким образом, когда устройство появляется на слайде, время на нем и на часах аудитории совпадает. До 2010 года указывалось другое время — 9:42. Как объяснили в компании, они знают о том, что не укладываются точно в 40 минут, поэтому решили изменить время на минуту ранее.

4. Процессоры для iPhone производит Samsung

Несмотря на конкуренцию и постоянные споры, даже в суде, Samsung и Apple являются очень важными партнерами. Samsung действительно производит процессоры для iPhone. В последнее время Apple пытается уменьшить свою зависимость от конкурента. К примеру, в iPhone 6s использовались как чипы производства Samsung, так и TSMC.

5. У iPhone самые лояльные пользователи

Пользователи смартфонов компании Apple отличаются самой большой лояльностью к бренду по сравнению с пользователями устройств других производителей. Согласно исследованиям, владельцы iPhone чаще покупают следующую версию смартфона.

6. Изначально Apple не владела брендом iPhone

Право на использование товарного знака iPhone изначально принадлежали компании Cisco. Однако это не помешало Apple выпустить свой первый смартфон под этим же именем в 2007 году. Компании уладили спор дипломатично, договорившись сотрудничать в дальнейшем.

7. Apple никогда не платит за рекламу iPhone в фильмах

Герои очень многих фильмов и сериалов используют технику Apple. Удивительно, но компания за это не платит ни цента. При этом, Apple готова предоставлять любое количество iPhone и других своих продуктов для съемок.

8. Apple Pay — первый шаг к лидерству Apple на рынке финансов

В сентябре 2014 года Apple представила свою мобильную платежную систему Apple Pay. Она предоставила пользователям iPhone версии 6 и выше возможность оплачивать покупки на кассе в магазинах по технологии NFC, предварительно загрузив свою платежную карту Visa, Mastercard или American Express в приложение. Подтверждение покупки происходит с помощью технологии Touch ID (считывание отпечатка пальца). По мнению многих экспертов, Apple Pay позволит Apple не только стать одним из крупнейших игроков финансовой отрасли, но и составить достойную конкуренцию банкам. По последним данным, платежный сервис Apple Pay активирован на 13% всех 680 млн смартфонов iPhone, которые находятся в пользовании.

9. Бывшему президенту запрещали пользоваться iPhone

Служба безопасности запрещала бывшему американскому президенту Бараку Обаме пользоваться iPhone из-за опасений взлома. Поэтому он пользовался телефоном марки Blackberry. Теперешний президент Соединенных Штатов — Дональд Трамп — пользуется смартфоном Apple, несмотря на его уязвимость.

10. iPhone все же отказался от разъема для наушников

Седьмая версия популярного устройства была презентована в сентябре прошлого года. Дизайн новых телефонов практически не отличается от предшественника — iPhone 6S. Однако одно в нем изменилось кардинально. Теперь наушники подключаются к устройству только по беспроводной связи.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Обзор первого iPhone спустя 10 лет — видео CNET

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — История компьютеров Apple – инфографика