Идеолог безналичной экономики погорел на взятке: мнения экспертов

Сергея Шацкого подозревают в получении взятки размером $35 тыс

2 февраля директор департамента платежных систем НБУ, Сергей Шацкий был задержан за взятку в $25 тыс. Это была последняя часть «вознаграждения» за помощь в регистрации платежной системы «Платисервис» в Нацбанке и выдаче соответствующего свидетельства. Об этом в пятницу утром сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Это дело вызвало резонанс в сообществе экспертов. Дело в том, что Сергей Шацкий активно продвигал идею безналичного общества в Украине и участвовал в популяризации Национальной платежной системы ПРОСТИР. Уже к полудню многие украинские эксперты высказали свое мнение относительно произошедшего.

Генеральный прокурор Украины уже опубликовал новость и фото задержания ТОП-менеджера Нацбанка в Facebook.

Официальный комментарий появился и на странице НБУ. Однако регулятор не спешит раскрывать имена задержанных, при том, что одно из них уже ни у кого не вызывает сомнений.

Тем временем эксперты не только открыто обсуждают произошедшее в НБУ, но и пытаются провести аналогии с другими проектами регулятора. Так, Ростислав Кравец, старший партнер в адвокатской компании «Кравец и Партнеры», считает, что нечто похожее могло происходить и в случае с PayPal.

Идеолог запуска PayPal в Украине и инициатор переговорного процесса с этой компанией, Илья Кенигштейн тоже прокомментировал задержание Шацкого.

PayPal — не единственная тема для обсуждения на фоне сегодняшних новостей. Директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ принимал активное участие в популяризации национальной платежной системы ПРОСТИР.

Вот что по этому поводу написал Олег Гороховский, бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка

Больше всего неоднозначных комментариев появилось под постом Александра Карпова, директора межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА».

Эксперт в банковской сфере, Евгений Плотница посчитал, что преступление, в котором обвиняют Шацкого — результат негативного влияния НБУ.

Другие участники диалога заметили, что с приходом Шацкого в Нацбанк лицензии платежным системам стали выдаваться все чаще.

Продолжение следует…

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