Money 20/20: ТОП-10 цитат от ключевых спикеров

В Дании прошла конференция Money 20/20 Europe

На этой неделе, с 26 по 28 июня, в Копенгагене прошла конференция Money 20/20 Europe, которая традиционно собрала лидеров в области платежей. Они не только обсудили ключевые тренды на рынке, перспективы и основные вызовы, но и объявили о новых продуктах и партнерствах. В частности, генеральный директор Barclays рассказал о том, что банк ведет переговоры с регуляторами о внедрении Bitcoin. Сингапур и Дания подписали соглашение, в рамках которого страны будут совместно развивать FinTech. А скандинавский платежный процессор Nets объявил о запуске в магазинах Дании платежей по отпечатку пальца.

Редакция PaySpace Magazine собрала также самые яркие цитаты спикеров конференции Money 20/20 Europe 2017, которые отображают актуальные направления деятельности компаний и их видение ключевых тенденций на рынке.

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