Нестабильная неделя: как изменились цены на ТОП-10 криптовалют

Как изменились цены на самые известные и перспективные криптовалюты — читайте далее
Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.
|
№
|
Название
|
Символ
|
Доля рынка
|
Цена
|
Рост/падение (сутки)
|
Рост/падение (неделя)
|
1
|Bitcoin
|
BTC
|
$235,595,837,210
|
-2.47%
|
2
|Ethereum
|
ETH
|
$66,472,347,199
|
-3.43%
|
3
|Bitcoin Cash
|
BCH
|
$49,881,780,953
|
3.07%
|
4
|Ripple
|
XRP
|
$42,496,322,107
|
-5.12%
|
5
|Litecoin
|
LTC
|
$15,053,302,927
|
-0.77%
|
6
|Cardano
|
ADA
|
$10,115,398,471
|
-7.10%
|
7
|IOTA
|
MIOTA
|
$9,584,770,446
|
-9.93%
|
8
|Dash
|
DASH
|
$9,426,055,062
|
-1.07%
|
9
|NEM
|
XEM
|
$7,959,215,905
|
0.88%
|
10
|Monero
|
XMR
|
$5,309,413,902
|
-7.22%
|
-2.04%
Прошлая неделя запомнится неожиданным падением стоимости большинства самых капитализированных криптовалют. За сутки (22 декабря) ТОП-20 криптовалют существенно потеряли в цене. График цен на coinmarketcap выглядел так:
Больше всего потеряла в цене IOTA – ее стоимость уменьшилась на 40% и составила $3,16. Меньше всего изменилась цена Ripple — всего на 2,4% до уровня в $0,96.
По итогам недели некоторые криптовалюты все же продемонстрировали рост. Так, Bitcoin Cash вырос на 60,19%. Это связывают с тем, что криптовалюту начал поддерживать платежный сервис BitPay. А также биржи Coinbase и GDAX.
Ripple вырос на 45,29%, впервые превысив 1 доллар США. Рост криптовалюты аналитики связывают достижениями разработчиков протокола, которые уже начали внедрять решения в рабочие процессы крупных банков в США, в Азии и на Ближнем Востоке.
NEM вырос на 26,87%, приблизившись к порогу в $1. Причина роста — попадание криптовалюты NEM в аппаратный кошелек TREZOR. А Dash выросла на 10,77%, преодолев отметку в $1250.
Остальные валюты из ТОП-10 продемонстрировали падение.
Так, Bitcoin упал на 28,02%. Инвесторы объяснют падение корректировкой курса после резкого роста до 20 тыс долларов. И не считают, что сложившая ситуация может негативно сказаться на будущем криптовалюты.
Litecoin подешевел на 13,3% после того, как на прошлой неделе достиг нового рекорда — $372. На стоимость Litecoin повлияло в том числе решение создателя крпитовалюты продать все свои LTC.
Криптовалюта Cardano, которая попала в рейтинг ТОП-10 крпитовалют только на прошлой неделе, упала на 16% после стремительного роста более чем на 300%.
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