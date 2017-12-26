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Нестабильная неделя: как изменились цены на ТОП-10 криптовалют

26.12.2017 15:39

Как изменились цены на самые известные и перспективные криптовалюты — читайте далее

цены на ТОП-10 криптовалют

ТОП-10 криптовалют Фото: frontera.net

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

Название

Символ

Доля рынка

Цена

Рост/падение (сутки)

Рост/падение (неделя)

1

 Bitcoin

BTC

$235,595,837,210

$14057.19

-2.47%

-28.02%

2

 Ethereum

ETH

$66,472,347,199

$688.59

-3.43%

-4.30%

3

 Bitcoin Cash

BCH

$49,881,780,953

$2956.36

3.07%

60.19%

4

 Ripple

XRP

$42,496,322,107

$1.10

-5.12%

45.29%

5

 Litecoin

LTC

$15,053,302,927

$276.49

-0.77%

-13.30%

6

 Cardano

ADA

$10,115,398,471

$0.390148

-7.10%

-16.08%

7

 IOTA

MIOTA

$9,584,770,446

$3.45

-9.93%

-3.20%

8

 Dash

DASH

$9,426,055,062

$1212.87

-1.07%

10.77%

9

 NEM

XEM

$7,959,215,905

$0.884357

0.88%

26.87%

10

 Monero

XMR

$5,309,413,902

$342.43

-7.22%

-2.04%

Прошлая неделя запомнится неожиданным падением стоимости большинства самых капитализированных криптовалют. За сутки (22 декабря) ТОП-20 криптовалют существенно потеряли в цене. График цен на coinmarketcap выглядел так:

Больше всего потеряла в цене IOTA – ее стоимость уменьшилась на 40% и составила $3,16. Меньше всего изменилась цена Ripple — всего на 2,4% до уровня в $0,96.

По итогам недели некоторые криптовалюты все же продемонстрировали рост. Так, Bitcoin Cash вырос на 60,19%. Это связывают с тем, что криптовалюту начал поддерживать платежный сервис BitPay. А также биржи Coinbase и GDAX.

Ripple вырос на 45,29%, впервые превысив 1 доллар США. Рост криптовалюты аналитики связывают достижениями разработчиков протокола, которые уже начали внедрять решения в рабочие процессы крупных банков в США, в Азии и на Ближнем Востоке.

NEM вырос на 26,87%, приблизившись к порогу в $1. Причина роста — попадание криптовалюты NEM в аппаратный кошелек TREZOR. А Dash выросла на 10,77%, преодолев отметку в $1250.

Остальные валюты из ТОП-10 продемонстрировали падение.

Так, Bitcoin упал на 28,02%. Инвесторы объяснют падение корректировкой курса после резкого роста до 20 тыс долларов. И не считают, что сложившая ситуация может негативно сказаться на будущем криптовалюты.

Litecoin подешевел на 13,3% после того, как на прошлой неделе достиг нового рекорда — $372. На стоимость Litecoin повлияло в том числе решение создателя крпитовалюты продать все свои LTC.

Криптовалюта Cardano, которая попала в рейтинг ТОП-10 крпитовалют только на прошлой неделе, упала на 16% после стремительного роста более чем на 300%.

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Рубрики: АналитикаСтатьи
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