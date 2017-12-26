Нестабильная неделя: как изменились цены на ТОП-10 криптовалют

Как изменились цены на самые известные и перспективные криптовалюты — читайте далее

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

Прошлая неделя запомнится неожиданным падением стоимости большинства самых капитализированных криптовалют. За сутки (22 декабря) ТОП-20 криптовалют существенно потеряли в цене. График цен на coinmarketcap выглядел так:

Больше всего потеряла в цене IOTA – ее стоимость уменьшилась на 40% и составила $3,16. Меньше всего изменилась цена Ripple — всего на 2,4% до уровня в $0,96.

По итогам недели некоторые криптовалюты все же продемонстрировали рост. Так, Bitcoin Cash вырос на 60,19%. Это связывают с тем, что криптовалюту начал поддерживать платежный сервис BitPay. А также биржи Coinbase и GDAX.

Ripple вырос на 45,29%, впервые превысив 1 доллар США. Рост криптовалюты аналитики связывают достижениями разработчиков протокола, которые уже начали внедрять решения в рабочие процессы крупных банков в США, в Азии и на Ближнем Востоке.

NEM вырос на 26,87%, приблизившись к порогу в $1. Причина роста — попадание криптовалюты NEM в аппаратный кошелек TREZOR. А Dash выросла на 10,77%, преодолев отметку в $1250.

Остальные валюты из ТОП-10 продемонстрировали падение.

Так, Bitcoin упал на 28,02%. Инвесторы объяснют падение корректировкой курса после резкого роста до 20 тыс долларов. И не считают, что сложившая ситуация может негативно сказаться на будущем криптовалюты.

Litecoin подешевел на 13,3% после того, как на прошлой неделе достиг нового рекорда — $372. На стоимость Litecoin повлияло в том числе решение создателя крпитовалюты продать все свои LTC.

Криптовалюта Cardano, которая попала в рейтинг ТОП-10 крпитовалют только на прошлой неделе, упала на 16% после стремительного роста более чем на 300%.

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