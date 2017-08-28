Сколько денег приносят специалисты технологическим компаниям

Сотрудники некоторых ведущих предприятий мира теперь точно знают, сколько денег они приносят своим компаниям

Любой успешный предприниматель скажет с уверенностью, что самым ценным активом его компании являются люди. Для большинства корпораций оплата работы персонала составляет огромную часть расходов. И, конечно же, этот персонал приносит компании деньги. Последний момент является особенно важным: количество денег, которые приносят компании сотрудники, определяет истинное положение дел и информирует акционеров о том, насколько щедрыми они могут быть по отношению к персоналу.

Согласно рейтингу Standard & Poor’s, самый высокий показатель среднего дохода на одного работника ($1.78 млн в 2016 году) имеют энергетические компании. Промышленные предприятия и производители потребительских товаров имеют самый низкий показатель среднего дохода на одного работника ($321 000 и $424 000 соответственно). Немного удивляет тот факт, что предприятия из IT-сектора также занимают низкие места в рейтинге с аналогичным показателем в $484 000.

Тем не менее, как видно из графика ниже, некоторые технологические гиганты являются одними из наиболее эффективных компаний, когда речь идет о доходе на одного сотрудника. Лидирует здесь Apple с показателем $1,9 млн. Далее следуют Facebook ($1,6 млн) и Alphabet, материнская компания Google ($1,3 млн). Платежные гиганты Visa и Mastercard расположились на 5 и 6 месте соответственно ($1,1 млн и $906 000).

Для сравнения, доход на одного сотрудника у Microsoft составляет $748 000, у Yahoo — $608 000, у PayPal — $599 000. Показатель Microsoft не очень впечатляет, не так ли? Однако это цифру нужно умножить примерно на 190 000 сотрудников во всем мире. Недавно компания объявила о сокращении штата на 3000 рабочих мест. Поэтому уже к концу этого года средний доход на одного сотрудника вырастет.

У всех компаний, изображенных на графике, есть общее — их бизнес-модель: они создают проекты и занимаются разработкой сами, а вот производство отдают на аутсорсинг в страны, где его стоимость намного меньше.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Очень часто работникам, которые официально трудоустроены на своих предприятиях, необходимо рассчитать зарплату до и после уплаты налогов. Попросту говоря, необходимо узнать, какую сумму можно ожидать к получению в конце месяца «на руки». В этом поможет специальный сервис «Калькулятор зарплаты».

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По материалам Howmuch.net