ТОП-5 новостей недели: запрет ICO в Китае и первые криптоматы в Киеве

Мы собрали самые интересные события прошлой недели и предлагаем вам высказать свое мнение по ним

В Китае запретили проведение ICO

В начале недели комитет, возглавляемый центральным банком Китая, объявил о немедленном запрете на сбор средств посредством ICO. В правительстве страны считают, что этот способ финансирования «серьезно нарушил экономический и финансовый порядок». Событие привело к падению стоимости биткоина и других криптовалют. Буквально за день криптовалютный рынок потерял $18 млрд капитализации.

В Киеве установили первые криптоматы

На этой неделе частный предприниматель, купивший первые 6 терминалов для продажи биткоина за наличные, уже разместил их в Киеве, еще 2 на следующей неделе появятся в Харькове. Пока продолжается тестирование работы криптоматов и идет отладка процесса. В каждом криптомате есть телефон службы поддержки, куда можно оперативно сообщить о проблемах, если они возникнут.

Бесконтактные платежи теперь в транспорте Житомира

5 сентября в наземном транспорте Житомира заработала уникальная для Украины система оплаты проезда. Жители города и туристы смогут оплачивать поездки в троллейбусах бесконтактными банковскими картами «в одно касание». Для этого в салонах троллейбусов уже установлены специальные валидаторы. Проект реализуется при поддержке платежной системы Visa и Приватбанка.

В Украине заработал новый сервис по поиску авиабилетов от Google

На этой неделе в Украине заработал сервис Google Flights. Он позволит украинским пользователям легче находить, сравнивать и заказывать авиабилеты. Сервис предоставляет информацию с прогнозом, когда цены на авиабилеты могут вырасти и на сколько. Также в Google Flights есть возможность отслеживать стоимость билетов на выбранный рейс, и система будет сообщать о всех изменениях цены в Google Ассистенте или по электронной почте.

В Украине стартовала инкубационная программа для технологических стартапов

Первый в Украине некоммерческий инкубатор «1991 Open Data Incubator» и компания Masterсard при поддержке НБУ представили инкубационную программу для технологических стартапов — Fintech Master. Ее участники будут разрабатывать инновационные финтех-решения с использованием открытых данных финансовых учреждений, в частности НБУ, и технологических решений Mastercard.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали Bitcoin по $5000 и новый Uber. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

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