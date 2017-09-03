ТОП-5 новостей недели: Bitcoin по $5000 и новый Uber

Мы собрали самые интересные события прошлой недели и предлагаем вам высказать свое мнение по ним

Bitcoin по $5000

Цена Bitcoin впервые в истории превысила $5000. 2 сентября индекс цен на биткоин на портале CoinDesk (BPI) достиг отметки в 5 013,91 долларов США в 02:25 по UTC (Всемирное координированное время). Такой показатель сохранялся в течение следующих 10 минут торгов. Затем цена опустилась ниже отметки в 5000 долларов. Рост цен обусловлен всплеском активности на китайской бирже OKCoin. Там стоимость 1 BTC достигла 5 149 долларов.

Новый Uber

Стало известно, что новым директором Uber станет бывший руководитель туристического портала Expedia, Дара Хосровшахи. На этой должности Дара планирует вывести компанию на IPO в течение ближайших 18-36 месяцев, создать новую корпоративную культуру и нарастить долю на рынке, где набирают популярность азиатские конкуренты.

PayPal идет в офлайн

Глабальный сервис онлайн-платежей еще раз подтвердил свое намерение укрепиться в традиционной торговле. На этой неделе компания выпустила пластиковую платежную карту с кэшбеком. Отличие этого «пластика» от предыдущих в том, что вознаграждение за покупки будет начисляться сразу в долларах, а не бонусах, как раньше.

Лицо вместо кредитки

Alipay внедрил технологию распознавания лиц для платежей. Пользователям китайского кошелька теперь даже не придется доставать смартфон при совершении платежей. Клиенты Alipay смогут подтверждать свои платежи с помощью комбинации распознавания лица и ввода номера мобильного телефона.

Инвестируем в алмазы

Индийская сырьевая биржа (ICEX) впервые в мире провела тестовые торги фьючерсами на алмазы. Контракты были разработаны ICEX совместно с министерством финансов и советом по ценным бумагам и биржам Индии. На 3 сентября запланирован запуск реальных торгов. Будут предложены три вида трехмесячных контрактов. Лоты составят 1 карат, 0,5 карата и 0,3 карата.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали бум безналичных платежей и разделение ПриватБанка. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

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