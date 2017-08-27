ТОП-5 новостей недели: бум безналичных платежей и разделение ПриватБанка

Мы собрали самые интересные события прошлой недели и предлагаем вам высказать свое мнение по ним

В Украине стремительно растут безналичные расчеты

С начала 2017 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с платежными картами в Украине составила 38,1%, увеличившись почти на 3%. Общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за этот период составило 1,43 млрд, а их объем превысил 908 млрд грн. Эти показатели в сравнении с первым полугодием 2016 года выросли на 23% и 28% соответственно.

Бум бесконтактных платежей в мире

Согласно новому исследованию Juniper Research, больше половины (53%) глобальных транзакций через POS-терминалы, то есть каждая вторая, будут проводиться бесконтактно уже через 5 лет. Для сравнения, в этом году соответствующий показатель составляет всего 15%. Ожидается, что в США за это время резко повысится количество бесконтактных транзакций — с менее чем 2% в этом году до 34% к 2022 году.

Новая волна интернет-вируса в Украине

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о новой волне интернет-вируса, которая может быть спровоцирована массовыми фишинговыми рассылками. По словам экспертов, уже поступают сообщения о массовых почтовых рассылках, содержащих вредоносный код в одном из архивных форматов: ARJ, ZIP, 7-ZIP и др. Как защититься от атак — читайте здесь.

ПриватБанк ожидает разделение?

И.о. председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук прокомментировала слухи о возможном разделении банка. Она отметила, что такое развитие событий никому не выгодное и недопустимое. Что касается возможной продажи банка, то рассматривать этот вопрос есть смысл только через 3-5 лет, когда по крайней мере закончатся судебные разбирательства.

Нацбанк снял ограничения на выдачу валюты вкладчикам

Физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковских металлах с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме. До этого, начиная с сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс грн в эквиваленте.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали Приват24 для всех и билеты на поезда в один клик. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

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