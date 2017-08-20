ТОП-5 новостей недели: Приват24 для всех и билеты на поезда в один клик

Мы собрали самые интересные события прошлой недели и предлагаем вам высказать свое мнение по ним

Приват24 откроют для клиентов других банков

Об этом журналистам сообщили в главном офисе ПриватБанка в Днепре. Уже осенью клиенты других банков смогут оплачивать коммунальные счета, покупать билеты на транспорт, совершать денежные переводы с помощью приложения Приват24. Разработчики также планируют полностью обновить iOS-версию приложения. О других планах ПриватБанка — читайте здесь.

Укрзализныця упростила покупку билетов на сайте

Отныне пользователи сайта Укрзализныци смогут оплачивать билеты на поезда в один клик, даже не держа физической банковской карты в руках. Укрзализныця в партнерстве с Mastercard, UNIT и ТАСКОМБАНКОМ интегрировали на сайте booking.uz.gov.ua решение для оплат с помощью цифровых кошельков Masterpass. Как приобрести билет на поезд УЗ в один клик — читайте здесь.

Bitcoin превзошел PayPal по рыночной капитализации

Впервые в истории капитализация биткоина достигла уровня платежного гиганта PayPal в $70 млрд и даже превысила его. Эксперты уверены: то, что биткоин обошел PayPal — это «настоящий переворот». Также на прошедшей неделе самая известная криптовалюта обновила собственный рекорд и достигла цены в $4300. Подробности читайте здесь.

Гривна укрепится до конца года

Такой прогноз озвучили аналитики одной из крупнейших инвестиционных компаний США Goldman Sachs. Так, согласно прогнозу, до ноября курс национальной валюты вырастет до 25,3 грн за $1, в течение полугода — до 25 грн за $1, а к концу 2018 года — до 24,8 грн за $1. Однако в Goldman Sachs прогнозируют и обратное движение курса. Когда это случится — читайте здесь.

Китайцы тратят триллионы долларов со смартфонов

В Китае — бум мобильных платежей. В прошлом году китайские потребители потратили $5,5 трлн через мобильные платежные платформы. Это в 50 раз больше, чем тратят потребители в США. 52% китайцев используют наличку для оплаты менее 20% своих покупок. А 84% опрошенных в ходе исследования респондентов зявили, что готовы жить полностью без налички. Другие издержки из отчета читайте здесь.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали давление на майнеров и парковку по безналу. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

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