Исследование определило самые быстрорастущие рынки e-commerce

Провайдер электронных платежей PPRO подготовил рейтинг наиболее быстроразвивающихся и перспективных рынков в e-commerce. Приводим рейтинг стран, где развивать онлайн-ритейл наиболее привлекательно.

№1 — Индонезия

Индонезия четвертая по численности населения страна в мире. Темпы роста рынка электронной коммерции в этой стране составляют 78% в год.

№2 — Мексика

Показатели Мексики улучшаются вот уже четыре года подряд. Результат — 59% прироста рынка e-commerce (и, соответственно, 2-е место) в этом году.

№3 — Филиппины

Достаточно интересно было наблюдать в этом списке Филиппины, которые заняли в этом году 3-е место, с приростом в 51%.

№4 — Колумбия

Еще одним сюрпризом стала Колумбия, с 45% прироста e-commerce, что гарантировало ей 4-е место в списке. Это не очень большая страна, с населением всего 48 млн жителей. Но экономика страны третья по величине на континенте.

№5 — Китай

Вряд ли можно удивиться тому, что Китай остается в списке наиболее быстро развивающихся рынков. Несмотря на повышенный спрос на западных рынках, китайский e-commerce до сих пор дает ежегодный прирост в среднем на 27% и этим обеспечил себе 5-е место в этом списке.

За этими странами следуют Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль, Индия и Аргентина.

Почему именно эти рынки?

Эксперты назвали несколько факторов, которые объединяют все эти страны и способствуют развитию электронной коммерции.

Во-первых, на всех этих рынках в последнее время наблюдается рост использования интернета и мобильных устройств. Многие регионы впервые получают доступ к международной электронной коммерции. Вот почему эксперты из PPRO считают, что для международных торговцев очень важно попасть на эти рынки прежде, чем они успеют создать локальные интернет-магазины. Прирост в 78% не может длиться вечно.

Во-вторых, на этих рынках зачастую не расплачиваются кредитными карточками, полагаясь на наличные деньги. С развитием e-commerce, просто необходимо разработать альтернативные способы оплаты. Это позволит людям, которые привыкли совершать транзакции наличными или через банковские переводы, получать доступ к онлайн-продуктам.

В-третьих, изменения в регулировании и появление новых технологий создали возможности для развития онлайн-коммерции.

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