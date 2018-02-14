Украинские банки на YouTube: ТОП-5 видео, собравших более 1 млн просмотров

Видео — очередной must have для всех, кто использует контент для работы с аудиторией. Как реагируют на этот тренд украинские банки?

Сегодня исполняется 13 лет со дня основания крупнейшего видео-портала в Интернете. Сейчас YouTube собирает около 1,5 млрд посетителей в месяц. Безусловно, наиболее популярен среди зрителей развлекательный контент. Но использовать этот канал для общения с клиентами все чаще начинают и достаточно серьезные организации, например, банки. Редакция PaySpace Magazine проследила, сколько лет видео-каналам украинских финучреждений, сколько подписчиков у банков на YouTube, а также какие ролики пользуются наибольшей популярностью.

ТОП-5 видеороликов украинских банков:

Райффайзен банк Аваль — 2,4 млн просмотров

Год назад банк выпустил видео о новой функции мобильного приложения — возможности пополнения счета мобильного телефона с карты, которая привязана к онлайн-банкингу.

ПриватБанк — 2,1 млн просмотров

Приватбанк стал первым украинским банком, который поддержал запуск Android Pay в стране. К этому событию банк выпустил рекламу мобильного кошелька, который позволяет оплатить покупки на кассе одним касанием смартфона.

Ощадбанк — 1,9 млн просмотров

Государственный Ощадбанк продолжает агитировать своих клиентов вносить платежи онлайн — в видео рассказана история о том, как научить пользоваться интернет-банкингом представителей старшего поколения.

ОТП Банк — 1,5 млн просмотров

«Свидетели последней недели до зарплаты» — под таким слоганом ОТП рекламировал новую кредитную карту.

Monobank — 1,2 млн просмотров

Самый популярный видеоролок из серии рекламных материалов, построенных по модели «Ваш банк» VS Monobank.

Помимо этих банков, в YouTube присутствуют и другие финучреждения. Однако каналов, которые собрали хотя бы полтысячи подписчиков, пока не так много.

В этой таблице собраны 10 самых популярных каналов. У самого посещаемого из них (ПриватБанк) — 14,5 тыс подписчиков и 11,2 млн показов видео. Самый старый канал был создан в январе 2009. А самое популярное видео собрало более 2 млн просмотров.

№ Название банка Дата основания канала Количество подписчиков Количество просмотров видео Самое популярное видео (просмотры) 1 ПриватБанк январь 2012 14 569 11 268 491 2 136 625 2 Райффайзен Банк Аваль январь 2012 1545 6 444 926 2 420 830 3 Ощадбанк сентябрь 2012 1 450 3 704 467 1 914 041 4 Альфа-Банк сентябрь 2011 1406 330 567 94 000 5 Monobank октябрь 2017 802 3 753 697 1 201 620 6 ПУМБ сентябрь 2011 486 563 031 267 446 7 ОТП Банк январь 2013 425 2 050 520 1 540 357 8 УкрСиббанк ноябрь 2011 270 288 349 54 000 9 Кредобанк октябрь 2012 239 1 199 964 358 503 10 Банк «Південний» январь 2009 87 506 876 496 943

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