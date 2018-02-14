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Украинские банки на YouTube: ТОП-5 видео, собравших более 1 млн просмотров

14.02.2018 14:20

Видеоочередной must have для всех, кто использует контент для работы с аудиторией. Как реагируют на этот тренд украинские банки?

Украинские банки на YouTube

Украинские банки используют YouTube Фото: solerpalau.lv

Сегодня исполняется 13 лет со дня основания крупнейшего видео-портала в Интернете. Сейчас YouTube собирает около 1,5 млрд посетителей в месяц. Безусловно, наиболее популярен среди зрителей развлекательный контент. Но использовать этот канал для общения с клиентами все чаще начинают и достаточно серьезные организации, например, банки. Редакция PaySpace Magazine проследила, сколько лет видео-каналам украинских финучреждений, сколько подписчиков у банков на YouTube, а также какие ролики пользуются наибольшей популярностью.

ТОП-5 видеороликов украинских банков:

 

Райффайзен банк Аваль — 2,4 млн просмотров

Год назад банк выпустил видео о новой функции мобильного приложения — возможности пополнения счета мобильного телефона с карты, которая привязана к онлайн-банкингу.

ПриватБанк — 2,1 млн просмотров

Приватбанк стал первым украинским банком, который поддержал запуск Android Pay в стране. К этому событию банк выпустил рекламу мобильного кошелька, который позволяет оплатить покупки на кассе одним касанием смартфона.

Ощадбанк — 1,9  млн просмотров

Государственный Ощадбанк продолжает агитировать своих клиентов вносить платежи онлайн — в видео рассказана история о том, как научить пользоваться интернет-банкингом представителей старшего поколения.

ОТП Банк — 1,5 млн просмотров

«Свидетели последней недели до зарплаты» — под таким слоганом ОТП рекламировал новую кредитную карту.

Monobank — 1,2 млн просмотров

Самый популярный видеоролок из серии рекламных материалов, построенных по модели «Ваш банк» VS Monobank.

Помимо этих банков, в YouTube присутствуют и другие финучреждения. Однако каналов, которые собрали хотя бы полтысячи подписчиков, пока не так много.

В этой таблице собраны 10 самых популярных каналов. У самого посещаемого из них (ПриватБанк) — 14,5 тыс подписчиков и 11,2 млн показов видео. Самый старый канал был создан в январе 2009. А самое популярное видео собрало более 2 млн просмотров.

Название банка

Дата основания канала

Количество подписчиков

Количество просмотров видео

Самое популярное видео (просмотры)

1

ПриватБанк

январь 2012

14 569

11 268 491

2 136 625

2

Райффайзен Банк Аваль

январь 2012

1545

6 444 926

2 420 830

3

Ощадбанк

сентябрь 2012

1 450

3 704 467

1 914 041

4

Альфа-Банк

сентябрь 2011

1406

330 567

94 000

5

Monobank

октябрь 2017

802

3 753 697

1 201 620

6

ПУМБ

сентябрь 2011

486

563 031

267 446

7

ОТП Банк

январь 2013

425

2 050 520

1 540 357

8

УкрСиббанк

ноябрь 2011

270

288 349

54 000

9

Кредобанк

октябрь 2012

239

1 199 964

358 503

10

Банк «Південний»

январь 2009

87

506 876

496 943

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Рубрики: БанкиОбзорыСтатьиУкраина
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