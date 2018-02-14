Украинские банки на YouTube: ТОП-5 видео, собравших более 1 млн просмотров

Видео — очередной must have для всех, кто использует контент для работы с аудиторией. Как реагируют на этот тренд украинские банки?
Сегодня исполняется 13 лет со дня основания крупнейшего видео-портала в Интернете. Сейчас YouTube собирает около 1,5 млрд посетителей в месяц. Безусловно, наиболее популярен среди зрителей развлекательный контент. Но использовать этот канал для общения с клиентами все чаще начинают и достаточно серьезные организации, например, банки. Редакция PaySpace Magazine проследила, сколько лет видео-каналам украинских финучреждений, сколько подписчиков у банков на YouTube, а также какие ролики пользуются наибольшей популярностью.
ТОП-5 видеороликов украинских банков:
Райффайзен банк Аваль — 2,4 млн просмотров
Год назад банк выпустил видео о новой функции мобильного приложения — возможности пополнения счета мобильного телефона с карты, которая привязана к онлайн-банкингу.
ПриватБанк — 2,1 млн просмотров
Приватбанк стал первым украинским банком, который поддержал запуск Android Pay в стране. К этому событию банк выпустил рекламу мобильного кошелька, который позволяет оплатить покупки на кассе одним касанием смартфона.
Ощадбанк — 1,9 млн просмотров
Государственный Ощадбанк продолжает агитировать своих клиентов вносить платежи онлайн — в видео рассказана история о том, как научить пользоваться интернет-банкингом представителей старшего поколения.
ОТП Банк — 1,5 млн просмотров
«Свидетели последней недели до зарплаты» — под таким слоганом ОТП рекламировал новую кредитную карту.
Monobank — 1,2 млн просмотров
Самый популярный видеоролок из серии рекламных материалов, построенных по модели «Ваш банк» VS Monobank.
Помимо этих банков, в YouTube присутствуют и другие финучреждения. Однако каналов, которые собрали хотя бы полтысячи подписчиков, пока не так много.
В этой таблице собраны 10 самых популярных каналов. У самого посещаемого из них (ПриватБанк) — 14,5 тыс подписчиков и 11,2 млн показов видео. Самый старый канал был создан в январе 2009. А самое популярное видео собрало более 2 млн просмотров.
|
№
|
Название банка
|
Дата основания канала
|
Количество подписчиков
|
Количество просмотров видео
|
Самое популярное видео (просмотры)
|
1
|
ПриватБанк
|
январь 2012
|
14 569
|
11 268 491
|
2 136 625
|
2
|
Райффайзен Банк Аваль
|
январь 2012
|
1545
|
6 444 926
|
2 420 830
|
3
|
Ощадбанк
|
сентябрь 2012
|
1 450
|
3 704 467
|
1 914 041
|
4
|
Альфа-Банк
|
сентябрь 2011
|
1406
|
330 567
|
94 000
|
5
|
Monobank
|
октябрь 2017
|
802
|
3 753 697
|
1 201 620
|
6
|
ПУМБ
|
сентябрь 2011
|
486
|
563 031
|
267 446
|
7
|
ОТП Банк
|
январь 2013
|
425
|
2 050 520
|
1 540 357
|
8
|
УкрСиббанк
|
ноябрь 2011
|
270
|
288 349
|
54 000
|
9
|
Кредобанк
|
октябрь 2012
|
239
|
1 199 964
|
358 503
|
10
|
Банк «Південний»
|
январь 2009
|
87
|
506 876
|
496 943
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