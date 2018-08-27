На живописном курорте открылся биткоин-хостел (фото)

Владельцем хостела является бразильский архитектор

Город Парати, расположенный между горами и морем недалеко от Рио-де-Жанейро, славится среди путешественников своими живописными видами. Там есть красивые водопады, тропические пляжи, а теперь и биткоин-хостел.

Биткоин-хостел является привлекательным местом для крипто-туристов. В нем есть просторная лаундж-зона и бар. Также недалеко от самого дома находится исторический центр города Парати и популярные пешеходные маршруты. Владельцем и основателем хостела является Алессандро Сантос — архитектор, инженер и крипто-энтузиаст. Он живет в городе более трех лет.





Отмечается, что все предлагаемые услуги, включая питание и туры, могут оплачиваться с помощью криптовалюты. Решение внедрить этот новый способ оплаты, по словам Сантоса, родилось из наблюдения за иностранцами, которые посещают этот город и часто спрашивают о расчете за некоторые услуги или товары криптовалютами.

Алессандро Сантос

владелец хостела

Сначала в хостеле будут принимать только BTC. Однако, по словам владельца, со временем будут приниматься и другие криптовалюты. Сантос упомянул планы продавать биткоины в хостеле, хотя уточнил, что не может об этом говорить в силу соглашения о конфиденциальности.

По словам архитектора, миссия хостела состоит в том, чтобы помочь росту криптовалютной экосистемы. Сантос говорит, что хотел бы видеть хостел «во главе движения», которое поможет другим бизнесам вокруг принять криптовалютные платежи. Если его хостел достигнет успеха, то другие рестораны и хостелы последуют примеру, считает Сантос.

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По материалам bitcoin.com.