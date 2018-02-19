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Безналичное общество
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Безналичное общество
19.02.2018
В Швеции наличных в обороте стало меньше, чем почти 30 лет назад
19.02.2018
К чему приведет переход украинского бизнеса на безналичный расчет — эксперты
16.02.2018
Доля безналичных расчетов выросла втрое за 5 лет — НБУ
08.02.2018
Цифровые платежи позволят сэкономить $470 млрд в год — Visa
02.02.2018
2018 станет годом носимых платежных устройств — Mastercard
23.01.2018
Starbucks перестанет принимать наличные в одном из кафе
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
23.01.2018
Один из курортов Walt Disney станет безналичным
18.01.2018
Аппаратный кошелек Ledger собрал $75 млн инвестиций — это рекорд
18.01.2018
Криптовалюты восстанавливаются после «Черного вторника» — эксперты объясняют коррекцию
16.01.2018
Чиновники хотят заставить всех торговцев установить POS-терминалы
13.12.2017
Парк зимних развлечений на ВДНХ стал пространством без наличных
12.12.2017
Еще один украинский банк поддерживает Android Pay
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
07.12.2017
Raiffeisen Pay: в Украине заработал еще один мобильный кошелек
27.11.2017
Карты или банкноты: исследование показало, как платят европейцы
15.11.2017
Android Pay станет доступен еще в трех странах
10.11.2017
На пути к cashless: в НБУ назначили нового топ-менеджера
08.11.2017
Меняем законы: что мешает безналичным платежам в Украине
07.11.2017
К 2022 объем безналичных платежей в Украине вырастет вдвое
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