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Santander
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Santander
15.02.2018
В Европе четыре крупных банка серьезно оштрафовали за сговор
14.02.2017
Голосовые платежи: европейский банк запускает новый сервис
23.11.2016
Еще один банк вышел из состава блокчейн-консорциума R3
28.07.2016
Повальный кризис: прибыль испанского банка сократилась вдвое
25.05.2016
Руководство Banco Santander лишат привилегий
25.09.2015
Крупный европейский банк призывает приравнять FinTech-стартапы к банкам
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
12.06.2014
Ведущие банки Испании помогут малому бизнесу повысить лояльность клиентов
14.04.2014
Telefonica, CaixaBank и Santander создают совместное предприятие электронной коммерции
02.04.2014
Banco Santander предоставляет студентам карты microSD с поддержкой NFC
20.03.2014
Santander и iZettle снизили цены на mPOS-терминалы в Великобритании
10.10.2013
Британские банки запустят P2P-платежи в апреле 2014 года
27.09.2013
Santander выпустил платежные комбинированные карты для британских студентов
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
03.09.2013
Movistar и Banco Santander совместно с Oberthur Technologies представят NFC-сервис в Чили
28.08.2013
iZettle запускает мобильные платежи в Бразилии
15.08.2013
В Чили тестируют NFC-платежи
20.06.2013
iZettle представила свой мобильный POS-терминал на рынке Мексики
12.06.2013
Banco Santander инвестирует 5 млн. евро в iZettle
31.05.2013
CaixaBank, Santander и Telefonica создадут совместное предприятие в Европе