Open Finance & Payments Summit 2025 — місце, де народжується майбутнє фінансів України

09.10.2025 19:30
Ольга Деркач

7 листопада 2025 року в Києві відбудеться міжнародна конференція, присвячена відкритому банкінгу та платіжним інноваціям, в форматі оффлайн та онлайн! Титульний партнер заходу — компанія MasterCard, Генеральний партнер — ПриватБанк

Минулого року Асоціація ЄМА та Open API Group з успіхом провели перший Open Finance & Payments Summit 2024, який об’єднав понад 300 учасників з України та Європи — представників державних структур, банків, фінтеху та технологічних компаній.

«Цьогоріч подія набуває особливого значення: 1 серпня 2025 року в Україні офіційно стартував відкритий банкінг. Це – не просто зміна правил гри. Це — переломний момент для всієї фінансової екосистеми країни, і ми запрошуємо вас стати частиною події, яка відкриває нові горизонти для партнерства, технологічного розвитку та монетизації», — йдеться у повідомленні організаторів конференції.

Участь у заході перш за все буде цікава фахівцям з платіжного та карткового бізнесу, платіжних систем, цифрової трансформації, відкритого банкінгу, інформаційних технологій, а також всіх, кого цікавить поточна та майбутня перспектива фінансового ринку України.

Читайте також: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Організатори також з гордістю анонсують першу в Україні церемонію нагородження UA Open Banking Stars 2025!

«Це знакова подія для фінансового та технологічного сектору України, яка підкреслить внесок компаній і команд, які першими запустили відкритий банкінг у 2025 році. Бути першим — це завжди про сміливість! Це означає бути тим, хто створює нове там, де не наважуються інші і вміти мислити стратегічно. Ми пишаємось тими, хто будує фінансове майбутнє разом з нами- тому хочемо відзначити їх на церемонії UA Open Banking Stars 2025!», — зазначив Директор Асоціації ЄМА та засновник Open API Group Олександр Карпов.

Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт «Про кредитну історію» (14013), розроблення та ухвалення якого передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ. Зазначається, що законопроєкт розроблений на заміну Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та спрямований на вдосконалення державного регулювання та нагляду за діяльністю бюро кредитних історій, посилення захисту прав позичальників, поліпшення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення рівня її якості.

