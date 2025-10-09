Open Finance & Payments Summit 2025 — місце, де народжується майбутнє фінансів України

7 листопада 2025 року в Києві відбудеться міжнародна конференція, присвячена відкритому банкінгу та платіжним інноваціям, в форматі оффлайн та онлайн! Титульний партнер заходу — компанія MasterCard, Генеральний партнер — ПриватБанк

Минулого року Асоціація ЄМА та Open API Group з успіхом провели перший Open Finance & Payments Summit 2024, який об’єднав понад 300 учасників з України та Європи — представників державних структур, банків, фінтеху та технологічних компаній.

«Цьогоріч подія набуває особливого значення: 1 серпня 2025 року в Україні офіційно стартував відкритий банкінг. Це – не просто зміна правил гри. Це — переломний момент для всієї фінансової екосистеми країни, і ми запрошуємо вас стати частиною події, яка відкриває нові горизонти для партнерства, технологічного розвитку та монетизації», — йдеться у повідомленні організаторів конференції.

Участь у заході перш за все буде цікава фахівцям з платіжного та карткового бізнесу, платіжних систем, цифрової трансформації, відкритого банкінгу, інформаційних технологій, а також всіх, кого цікавить поточна та майбутня перспектива фінансового ринку України.

Читайте також: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Організатори також з гордістю анонсують першу в Україні церемонію нагородження UA Open Banking Stars 2025!

«Це знакова подія для фінансового та технологічного сектору України, яка підкреслить внесок компаній і команд, які першими запустили відкритий банкінг у 2025 році. Бути першим — це завжди про сміливість! Це означає бути тим, хто створює нове там, де не наважуються інші і вміти мислити стратегічно. Ми пишаємось тими, хто будує фінансове майбутнє разом з нами- тому хочемо відзначити їх на церемонії UA Open Banking Stars 2025!», — зазначив Директор Асоціації ЄМА та засновник Open API Group Олександр Карпов.

