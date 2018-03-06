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UPC
06.03.2018
Онлайн или офлайн: где украинцы чаще расплачиваются картой
27.04.2016
Украинцы стали чаще расплачиваться картами на заправках и в ресторанах
19.10.2015
Каждую пятую оплату платежной картой украинцы совершают в интернете
22.07.2015
Рынок интернет-покупок и денежных переводов в Украине растет
07.04.2015
Обзор рынка платежных карт Украины в первом квартале 2015 года
10.03.2015
Украинцы все чаще рассчитываются картами в интернете
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
11.02.2015
Где украинцы расплачиваются картами?
15.01.2015
В 2014г. украинский рынок платежных карт сократился на 15%
27.11.2014
Платежные карты в Украине: тенденции и прогнозы развития рынка
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15.10.2014
Украинцы переходят на безналичные расчеты
16.06.2014
В Украине растет популярность бесконтактных платежей