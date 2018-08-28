В Израиле вновь активно обсуждают выпуск крипто-шекеля

В стране не угасают дискуссии по поводу выпуска национальной криптовалюты

Центральный банк Израиля совместно с Министерством финансов страны обсуждают идею создания криптовалюты, которая будет поддерживаться государством.

Впервые идею крипто-шекеля начали обсуждать в конце 2017 года, когда биткоин показал стремительный рост. Однако и сейчас интерес к этой теме продолжает увеличиваться, поскольку криптовалютный сектор страны постоянно растет.

Должностные лица из министерства финансов уверены, что с помощью национальной криптовалюты удастся сократить количество наличных операций в стране, а также пресечь уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. По предварительным оценкам, активность черного рынка в Израиле составляет 22% от ВВП.

Отмечается, что Израиль постепенно внедряет цифровые технологии в различные сферы экономики. Благодаря большому количеству патентов в области криптовалют и блокчейна Израиль занял 10 место в мире в рейтинге по инновациям.

Однако стоит подчеркнуть, что в Израиле довольно высокие налоги, среди которых налог на прибыль составляет 46% для корпораций и 25% для физических лиц. По мнению экспертов, такие высокие налоговые ставки мешают развитию криптовалютной индустрии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что немецкий оффшорный банк Valens Bank позволит клиентам торговать криптовалютами. Как говорится на сайте этого финучреждения, клиентам доступны счета в различных валютах, торги на фондовых биржах, а также криптовалютные кошельки для BTC, BCH, ETH, LTC.

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По материалам bitcoinist.com.