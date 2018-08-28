Провайдеровка: представители отрасли отметят завершение лета

На 9-й Провайдеровке предлагают отпраздновать окончание лета

29 августа в Киеве на берегу Днепра состоится 9-я Провайдеровка — неформальная встреча провайдеров и хостеров Украины. Представители отрасли отметят окончание лета на зажигательной пляжной вечеринке с коктейлями и шезлонгами.

Для представителей компаний провайдеров, хостеров и регистраторов:

Участие 2 человек от компании – бесплатно;

Участие каждого следующего представителя от одной компании – 500 грн.

Для представителей компаний дистрибьюторов и поставщиков решений:

Участие 1 человека от компании – бесплатно;

Участие каждого следующего представителя от одной компании – 500 грн.

Предварительная регистрация обязательна. Эти ограничения дают возможность принять участие в мероприятии гораздо большему количеству компаний, а не просто большому количеству людей из одной компании.

Участники Провайдеровки смогут насладиться последними теплыми деньками лета, неформальным общением с коллегами, покататься на SUP-ах и просто отдохнуть.

Благодаря компании Platon — специальному спонсору Провайдеровки — одним из сюрпризов для гостей будет зажигательное настроение под самые яркие хиты от официального диджея Евровидения 2017, резидента NRJ – Cани Дымова.

В рамках ежегодной Провайдеровки будет представлено цифровое решение для провайдеров, хостеров, поставщиков решений и других мерчантов – онлайн кошелек Masterpass, который активно используют в 35 странах по всему миру.

Вечеринка пройдет в SFERA Beach Club в парке Дружбы народов 29 августа в 17:00-22:00.

Чтобы зарегистрироваться, перейдите по ссылке.

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