На конференции выступят ведущие эксперты блокчейн и биткоин индустрии

Команда SiGMA готовит крупную конференцию на Мальте. Мероприятие, посвященное блокчейну и новым технологиям, стартует 24 ноября в городе Та-Кали.

Посетители конференции смогут принять участие во множестве дискуссий относительно регулирования и будущего Blockchain-технологий с представителями стартапов, биткоин-специалистами и экспертами по управлению рисками.

Кроме того, 40 стартапов, участвующих в саммите SiGMA, выступят с трехминутными докладами-презентациями. Десять инвесторов внимательно изучат эти презентации и, согласно их оценкам, одна из 40 команд получит финансирование.

После питч-сессии начнутся выступления докладчиков. Эрик Бенц, управляющий директор компании Cryptopay, проведет обсуждение на тему «2017 год – год Биткоина». Джон Матонис, учредитель и директор The Bitcoin Foundation, расскажет об управлении рисками в индустрии. Крэг Райт, главный научный сотрудник компании nChain, поведает об искусственном интеллекте и о том, как биткоин-сеть меняет сферу знаний.

Состоится также панельная дискуссия, в ходе которой 5 квалифицированных докладчиков обсудят регулирование децентрализованной валюты, преимущества и недостатки технологии блокчейн, а также будущее криптовалют.

Вечер завершится докладами Эстебан ван Гур и Леонард Бонелло об ICO (Initial Coin Offering). Эти два эксперта предоставят краткий SWOT-анализ ICO vs IPO и ответят на вопросы слушателей.

Для участия в SiGMA, получения дополнительной информации и бронирования билетов — войдите на сайт: maltaigamingsummit.com

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