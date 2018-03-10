Новый стандарт платежей: как работает PIN-on-Glass

«PIN-on-Glass» — это стандарт ввода PIN-кода на экране смартфона, планшета или другого коммерческого устройства

Суть технологии в том, что придя в магазин, покупатель сможет расплатиться за покупку, даже если у торговца нет POS-терминала в традиционном понимании. Торговец сможет подсоединить мини-картридер к своему смартфону и попросить покупателя ввести PIN-код прямо на экране гаджета.

Фактически, с помощью одного приложения, смартфон или планшет превращается в терминал, способный принять и обработать платеж.

Новый стандарт PIN-on-Glass должен обеспечить безопасность ввода PIN-кода на экране смартфона или другого коммерческого устройства. Тогда как ранее для этого требовалось наличие специального оборудования, например, мини-терминала с клавиатурой.

Это позволит не только сократить цену и уменьшить размер самого платежного терминала, но и минимизировать время, необходимое на проведение среднестатистической транзакции.

Мобильные устройства на платформе Android, iOS или Windows уже с легкостью берут на себя задачи терминалов и кассовых аппаратов. Торговые сети все чаще заинтересованы в более простых и удобных технологических решениях для выполнения торговых операций: это и мобильная касса, и просто мобильный POS-терминал — mPOS (PIN-on-Glass является, по сути, развитием технологии mPOS).

Крупнейший в мире производитель мобильных терминалов Ingenico уже предложил своим клиентам протестировать новый стандарт.

Оно позволит потребителям вставлять свои карты в компактный картридер и вручную вводить PIN-код на персональном мобильном устройстве продавца.

А Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC) анонсировал новый стандарт для операций, которые требуют от покупателя ввода PIN-кода на мобильном устройстве продавца (смартфоне или планшете). Так, ведомство опубликовало требования к безопасности, которые сделают такой функционал возможным.

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