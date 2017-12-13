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$650: Ethereum достиг новой рекордной стоимости

13.12.2017 11:55

Резкий рост цены в последние дни связывают с новой инициативой UBS

$650: Ethereum достиг новой рекордной стоимости. Фото: tiendientu.org

Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, сегодня превысила отметку в $650 за монету, установив новый рекорд.

Столь резкий рост цены криптовалюты связывают с недавними новостями от UBS. Крупнейший швейцарский финансовый холдинг возглавит совместную с Barclay’s, Credit Suisse, KBC, швейцарская фондовая биржа SIX и Thomson Reuters инициативу на базе блокчейна Ethereum.

Эта инициатива направлена на то, чтоб помочь компаниям-участникам соответствовать новым стандартам торговых данных Европейского союза, которые вступают в силу в 2018 году.

Рост Ethereum происходит на фоне общего подъема крипторынка. Совокупная рыночная капитализация всех криптовалют теперь превышает $495 млрд.

На момент публикации, по данным Coinmarketcap, Ethereum торгуется на уровне в $650.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее cтало известно, сколько денег украдено в этом году через ICO. Интерес хакеров к ICO связан в том числе с приличными суммами, которые вкладывают участники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии целый поселок выведут на ICO

По материалам cointelegraph.com

Рубрики: BarclaysBlockchainUBSБанкиЕвропаКриптовалютыНовости
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