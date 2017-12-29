76% праздничных онлайн-покупок американцы совершают на Amazon

Покупателей привлекает возможность бесплатной доставки и сравнения цен

Согласно опросу CNBC в США, 45% американцев предпочитают совершать покупки к праздникам онлайн. Таким образом, в 2017 году интернет-магазины посчитали лучшим местом для совершения покупок на 5% покупателей больше, чем годом ранее. Десять лет назад этот показатель был вдвое меньше.

76% американцев, совершающих покупки в интернете в этот праздничный сезон, большую часть заказов размещают на Amazon. Walmart занимает второе место, но с большим отрывом — всего 8% жителей США отдали ему предпочтение.

Примечательно, что 43% опрошенных назвали самым важным преимуществом онлайн-магазинов возможность бесплатной доставки. На втором месте (26%) — возможность сравнивать цены, а на третьем (18%) — доступность информации о продукте.

Тем не менее, значительная часть потребителей предпочитают закупаться к праздникам офлайн. Крупные физические магазины, вроде Walmart и Best Buy, тоже пользуются заметным спросом и занимают второе после онлайн-магазинов место (28%). На третьем месте в этом году оказались универмаги.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакеры взламывают интернет-магазины, созданные на популярной платформе. Взлом сайтов, созданных с помощью конструктора Magento, произошел через популярное расширение службы поддержки.

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По материалам thepaypers.com