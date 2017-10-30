90% криптовалютных стартапов провалятся — создатель Ethereum

По данным исследования, лишь малая доля проектов, проводивших ICO, достигли поставленных целей

Создатель Ethereum Виталик Бутерин предрек провал большинства криптовалютных и блокчейн-стартапов.

По его мнению, в 2018-2019 годах на рынке появится второе поколение токенов, обладающее значительно более высоким качеством. Частично это станет возможным благодаря тому, что к этому времени начнут сказываться долгосрочные последствия выпуска первого поколения токенов.

Также Бутерин отметил, что сегодня многие интересные проекты незаслуженно обделены вниманием.

По данным Bloomberg, компания Token Report провела исследование, по результатам которого пришла к выводу, что из 226 ICO-стартапов лишь 20 проектов (среди них: Storj, Augur и TenX) запустили нормально действующие сети и в определенной мере достигли поставленных целей. Токены же остальных проектов имеют сугубо спекулятивную природу.

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Ранее сообщалось о том, что Виталик Бутерин предложил новый вид ICO. Создатель Ethereum называет этот вид токенсейлов «интерактивным».

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По материалам minfin.com.ua