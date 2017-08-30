Повышение рейтинга банков обусловлено повышением рейтинга Украины в целом

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги шести украинских банков — ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, банка «Пивденный» и Проминвестбанка.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В агентстве объясняют изменения рейтинга банков повышением рейтинга Украины в целом — с Caa3 до Caa2.

Moody’s повысило долгосрочные рейтинги депозитов ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, банка «Пивденный» и Проминвестбанка в гривне с Caa3 до Caa2, а Райффайзен Банка Аваль — с Caa2 до Caa1 с положительным прогнозом.

Moody’s повысило рейтинги депозитов шести банков в иностранной валюте до Caa3.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что депозиты в украинских банках растут второй год подряд. Банковский сектор страны понемногу стабилизируется, сообщили в Независимой ассоциации банков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские банки сократили убыток в десятки раз