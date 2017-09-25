Акции Apple обвалились: компания потеряла десятки миллиардов капитализации

Долгожданный запуск новых продуктов оказался не самым удачным для компании

Акции Apple Inc завершили прошлую неделю самым существенным падением за 17 месяцев на фоне неоднозначных отзывов о новых продуктах компании и ожидания слабых продаж iPhone 8.

Стоимость акций Apple на торгах в пятницу снизилась на 1,6%. С начала недели цена упала более чем на 5,2% — это самое существенное снижение с апреля 2016 года.

Таким образом, рыночная капитализация Apple на прошлой неделе уменьшилась более чем на $43 млрд.

Ранее акции Apple подорожали после того, как компания представила три новых смартфона — iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Начало продаж iPhone X отложено до ноября 2017 года, в то время как продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в пятницу.

Согласно оценкам аналитика Above Avalon Нейла Кибарта, продажи iPhone 8 в первый уикенд могут оказаться минимальными за три года.

Ранее на этой неделе Apple Inc признала наличие проблем с сетевым соединением своих новых смарт-часов Apple Watch 3, что также негативно отразилось на стоимости ее акций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что почти половина пользователей Apple не хотят пользоваться Face ID. Американцы и британцы предпочитают сканер отпечатков пальцев и голосовую аутентификацию.

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По материалам interfax.com.ua