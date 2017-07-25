Amazon готовится к выходу на новый региональный рынок

Интернет-гигант Amazon планирует запуск в Сингапуре, продолжая свою международную экспансию выходом на рынок Юго-Восточной Азии

Компания Amazon официально не анонсировала запуск своих услуг в Сингапуре, однако знакомый с ситуацией источник сообщил, что это может произойти уже на этой неделе.

По словам источника, для пятимиллионного населения Сингапура станет доступен сервис Amazon Prime, быстрая доставка Amazon Prime Now и обычная e-commerce платформа Amazon. Цены на услуги на данный момент неизвестны.

В компании пока отказались комментировать эту информацию.

Кроме того, вероятно, Amazon уже начал рекламировать свои услуги среди сингапурцев онлайн. Несколько популярных в стране Instagram-блогеров за последнее время сделали спонсируемые посты, рекламирующие сервис Amazon Prime Now. Хотя они и не содержат названия компании, на фотографиях пользователей видно ее логотип.

Гигант электронной коммерции с начала 2017 года покоряет новые территории, расширяясь горизонтально и вертикально. Он распространился на Ближний Восток, сделал шаг к рынку Австралии, а сейчас находится в процессе покупки Whole Foods в США за скромные $14 млрд. Теперь компания расширяет свою экспансию на Юго-Восточную Азию, где уже успели закрепиться ее конкуренты — Alibaba и Tencent.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon запустила собственный сервис для оплаты в оффлайне. Новая функция Amazon Pay Places, встроенная в приложение, позволит оплачивать покупки в реальном мире, используя ваши данные с Amazon.

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По материалам techcrunch.com