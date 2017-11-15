Android Pay станет доступен еще в трех странах

Android Pay уже доступен для пользователей на разных концах мира

Как сообщил в официальном блоге компании Пали Бхат, вице-президент по управлению платежными продуктами Google, Android Pay уже доступен в Чехии и Бразилии, а вскоре запустится и в Словакии.

Согласно сообщению, Android Pay призван упростить для местных бесконтактные платежи. Используя этот платежный сервис, пользователи смогут оставить дома свои кошельки, ведь их банковские данные надежно сохранены в смартфоне и могут быть использованы в любой момент.

Вице-президент отметил, что если в Европе бесконтактные платежи — уже повседневность, то в Бразилии они только набирают обороты. Поэтому компания заключила партнерство с мерчантами, такими как Ipiranga и Casa do Pão de Queijo, чтоб совместить привычный для местных потребителей опыт с новой платежной опцией. Бразилия стала первой Латиноамериканской страной, где появился Android Pay.

Напомним, в Украине Android Pay запустился несколько недель назад.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали об интересных подробностях, которые стали известны в ходе презентации Android Pay в Украине. Украина стала 15-й страной в мире, где Android Pay предоставляет пользователям доступ к бесконтактным расчетам смартфонами, тем самым подтвердив статус одного из самых открытых к инновациям рынков.

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