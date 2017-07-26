Android Pay запускается еще в одной стране

Компании BBVA и Google объявили о запуске Android Pay в Испании

Эта платежная система позволит клиентам BBVA, одной из крупнейших банковских компаний Испании, использовать их карты Visa и MasterCard для оплаты покупок и услуг через мобильные телефоны.

Воспользоваться Android Pay можно будет более чем в 1 млн предприятий страны, где поддерживаются NFC-платежи. BBVA станет первым банком, предоставляющим своим клиентам возможность платить с помощью Android Pay в Испании.

На испанском рынке около 90% всех смартфонов приходится на ОС Android, поэтому новой опцией сможет воспользоваться большинство клиентов BBVA. Банк уже три года предлагает клиентам собственный электронный кошелек, а теперь развитие мобильных платежей в стране еще больше подтолкнет Android Pay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google запустит Android Pay в Индии. Facebook, WhatsApp и Uber также обсуждают возможность поддержки платежей с регулятором.

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По материалам finextra.com