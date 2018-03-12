С каким брендом пользователи готовы продолжать взаимодействие?

Новый отчет Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) свидетельствует, что, когда дело доходит до лояльности клиентов, пользователи Android гораздо преданнее своему бренду, нежели пользователи iOS.

Исследовательская фирма обнаружила, что лояльность американских пользователей Android остается неизменно высокой с начала 2016. В 2017 ставка лояльности Android составляла 91%, по сравнению с 86% для iOS.

Майк Левин, партнер и соучредитель CIRP заявил, что на данный момент популярными остаются только две мобильные операционные системы. Пользователи выбирают одну из них, изучают ее, покупают приложения и делают выводы: достаточно ли хороша данная система и насколько она удобна для них.

Кроме того, согласно исследованиям, база пользователей Android гораздо больше, чем база пользователей iOS.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что cмартфоны на Android атакует подслушивающий вирус. Эксперты компании Wandera обнаружили очерденой вирус, нацеленный на смартфоны на базе Android. Он тайно записывает все происходящее вблизи гаджета.

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