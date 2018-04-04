Apple Pay стал доступен на новом рынке

Платежный сервис компании Apple Inc запустился в еще одной стране

Apple Pay, мобильная платежная платформа компании Apple Inc, запустилась сегодня в Бразилии благодаря эксклюзивному партнерству компании с крупнейшим частным кредитором страны Itaú Unibanco Holding SA.

Как говорится в сообщении банка, 1,2 млн держателей карт получат возможность эксклюзивного 90-дневного доступа к сервису Apple Pay. Однако воспользоваться этой возможностью смогут лишь те клиенты банка, которые используют iPhone 6 или более новые модели смартфона.

В соответствии с условиями партнерства бразильские розничные торговцы, такие как GPA SA, будут предлагать скидки на покупки, оплачиваемые через Apple Pay.

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Ранее сообщалось о том, что новую рекламу Google Pay сняли в киевском метро. Новые рекламные ролики для платежного сервиса от Google сняли на нескольких станциях.

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По материалам reuters.com