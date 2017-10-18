Apple Pay запустится еще в трех европейских странах

С целью запуска на новых рынках Apple Inc. будет сотрудничать с северноевропейским банком Nordea

Согласно нескольким источникам, знакомым с ситуацией, Apple запустит свой мобильный платежный сервис Apple Pay в Швеции, Дании и Финляндии.

В Швеции Apple сотрудничает с Nordea – северноевропейским банком со штаб-квартирой в Швеции. С какими банками американская компания будет сотрудничать в Дании и Финляндии пока неясно. Однако, источники предполагают, что Apple будет сотрудничать с Nordea для запуска Apple Pay во всех трех странах, о чем станет известно уже 24 октября.

Напомним, на днях стало известно, что Apple Inc. намерена запустить свой мобильный платежный сервис в Индии в ближайшем будущем. Об этом в интервью сообщил старший вице-президент Apple Эдди Кью, не уточняя конкретной даты запуска на новом рынке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что предзаказы на iPhone 8 ниже, чем на предыдущие модели смартфона Apple. Среди возможных причин — высокая цена на девайс и тот факт, что потребители более заинтересованы в покупке iPhone X.

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По материалам macpro.se