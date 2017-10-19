Apple Pay запустится в одной из стран Восточной Европы

До конца года запуск платежного сервиса Apple запланирован еще в двух европейских странах

До конца текущего года Apple готовит большую европейскую экспансию для своего платежного сервиса Apple Pay: новые слухи указывают на то, что к списку стран с Apple Pay присоединятся Польша и Нидерланды.

Согласно источнику, на который ссылается AppleInsider, польский банк PKO Bank Polksi тестирует Apple Pay и, возможно, поддержит сервис до конца текущего года.

Несколько источников голландского веб-сайта One More Thing тем временем заявили, что банк ING скоро поддержит запуск Apple Pay в Нидерландах. Вторым банком станет Bunq. Rabobank пока, якобы, не предпринял «никаких конкретных шагов» для поддержки сервиса.

Еще один источник сообщил, что запуск Apple Pay в Нидерландах стоит ожидать 2 ноября.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что до конца года запуск Apple Pay ожидается в Дании, Финляндии и Швеции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам appleinsider.com