Что ожидает криптобиржи страны в ближайшее время?

В Австралии вступили в силу новые требования для криптовалютных бирж и обменных пунктов. С 3 апреля австралийские регуляторы будут требовать соблюдения различных нормативов, в том числе и регистрацию. Об этом сообщает Freedman.club.

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) напомнил об основных требованиях:

Принятие и поддержание программы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (AML/CTF) для выявления, смягчения и управления рисками путем проверки личности своих клиентов

Отчетность по подозрительным вопросам перед AUSTRAC, а также сохранение сведений о транзакциях, связанных с наличной валютой в размере $10 тыс или более в течение семи лет

Власти заявили, что новые принципы вступят в силу в течение шести месяцев. На протяжении полугода компании смогут продолжать вести бизнес на старых условиях в рамках переходного периода. Однако до 14 мая существующим операторам криптообмена необходимо зарегистрироваться в «Реестре цифровых валют» AUSTRAC. Компании, которые проигнорируют это требование, подвергнутся штрафам.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Британии создают ведомство по регулированию криптовалют. В состав группы вошли Банк Англии, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Казначейство.

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По материалам freedman.club