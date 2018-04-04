Что ожидает криптобиржи страны в ближайшее время?
В Австралии вступили в силу новые требования для криптовалютных бирж и обменных пунктов. С 3 апреля австралийские регуляторы будут требовать соблюдения различных нормативов, в том числе и регистрацию. Об этом сообщает Freedman.club.
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) напомнил об основных требованиях:
- Принятие и поддержание программы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (AML/CTF) для выявления, смягчения и управления рисками путем проверки личности своих клиентов
- Отчетность по подозрительным вопросам перед AUSTRAC, а также сохранение сведений о транзакциях, связанных с наличной валютой в размере $10 тыс или более в течение семи лет
Власти заявили, что новые принципы вступят в силу в течение шести месяцев. На протяжении полугода компании смогут продолжать вести бизнес на старых условиях в рамках переходного периода. Однако до 14 мая существующим операторам криптообмена необходимо зарегистрироваться в «Реестре цифровых валют» AUSTRAC. Компании, которые проигнорируют это требование, подвергнутся штрафам.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Британии создают ведомство по регулированию криптовалют. В состав группы вошли Банк Англии, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Казначейство.
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По материалам freedman.club