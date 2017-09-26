Холодильники на Blockchain: IoT планируют сделать распределенным

BNY Mellon, Bosch и стартапы организуют блокчейн IoT консорциум

Ряд банков, крупных технологических компаний и стартапов, занимающихся Blockchain, объединились ради запуска Альянса в сфере Интернета вещей.

Среди членов-учредителей – производитель бытовой техники Bosch, американский банк BNY Mellon, производитель сетевого оборудования Cisco, провайдер безопасности Gemalto, а также различные решения для имплементации технологии блокчейн в интернет вещей (например, Chain of Things).

Основная цель Альянса — совместными усилиями различных компаний разработать и установить стандарт открытого протокола blockchain, который будет поддерживать технологии IoT в крупных отраслях по всему миру. Участники уже опубликовали общий API для регистрации «вещей» в сетях Hyperledger и Enterprise Ethereum.

Кроме того, эта инициатива подразумевает создание общей для участников платформы, где они смогут создавать пилоты, координировать стандарты и проверять архитектуру проектов.

Кроме того, Альянс планирует финансировать небольшие гранты для поддержки разработок с открытым исходным кодом и рассматривает предложения о сотрудничестве от провайдеров IoT и блокчейн-технологий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о намерении известного банка подключить к интернету вещей свои АТМ. Банкоматы ведущего европейского финучреждения будут работать на новой платформе — Microsoft Windows 10 Internet of Things.

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