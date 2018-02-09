Банковским терминалам в столичном метро расширят функционал

Будут устранены недочеты, выявленные за время пилотного проекта

Банковские терминалы у касс метро будут демонтированы и переданы компании для замены программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте Киевского метрополитена.

За время пилотного проекта и использования оборудования были выявлены системные вопросы, требующие изменения технических решений. Участники проекта уже работают над совершенствованием функционирования терминалов.

В метрополитене подчеркнули, что записанные проездные билеты (MetroPass) остаются действительными со стандартными условиями использования. Напомним, что согласно распоряжению КГГА, срок действия поездок на бесконтактном носителе составляет 6 месяцев с даты пополнения.

Оплатить проезд банковской картой, записать MetroPass или безналично приобрести карточку метро пассажиры могут автоматизированной станции «Кловская». При пополнении карты метро на 50 поездок каждая будет стоить 4,5 грн.

Оплата бесконтактными банковскими карточками на желтых турникетах работает в обычном режиме.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что единый электронный билет в Киеве запустится уже через полгода. Об этом заявил мэр столицы на форуме в Давосе.

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