BMW превратит смартфон в ключи от машины

Компания BMW на Mobile World Congress 2018 в Барселоне представила несколько своих последних инноваций

Наиболее яркой инновацией на MWC от компании BMW стал автономный электромобиль i3, который можно вызвать по телефону. Когда он приедет, можно устроиться на заднем сидении и воспользоваться развлекательной системой, пока автомобиль везет вас к месту назначения. Так, в высокоуправляемой демоверсии автомобиля водительское кресло действительно было пустым.

Через развлекательную систему можно также контролировать некоторые функции автомобиля — к примеру, включать фары дальнего света, блокировать и открывать двери и даже сигналить. Добравшись до места назначения, вы выходите, закрываете двери, а машина отправляется искать себе парковочное место.

Тем не менее, до того, как подобные авто поступят в массовую продажу, пройдет не один год. Однако уже в ближайшем будущем вы сможете использовать цифровой ключ, чтоб заводить свой BMW, блокировать и открывать его двери. Примечательно, что цифровым ключом можно будет делиться с пятью другими людьми. Эта функция станет доступна водителям BMW в июле 2018 года, и первоначально будет работать только на смартфонах Samsung.

BMW также объявила о внедрении второй eSIM во все свои автомобили (в дополнение к той, которая работает на всех моделях BMW с 2016 года), чтобы водители могли связать свои действительные мобильные номера с их автомобилями. Таким образом, автомобиль сможет принимать звонки напрямую, или использовать существующие контракты данных для создания точки доступа к Wi-Fi в машине. Таким образом, не только новые смартфоны скоро позволят использовать две или более eSIM для подключения к различным сетевым провайдерам, но и будущие автомобили BMW.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам techcrunch.com