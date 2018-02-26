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BMW превратит смартфон в ключи от машины

26.02.2018 15:44

Компания BMW на Mobile World Congress 2018 в Барселоне представила несколько своих последних инноваций

BMW превратит смартфон в ключи от машины. Фото: techcrunch.com

Наиболее яркой инновацией на MWC от компании BMW стал автономный электромобиль i3, который можно вызвать по телефону. Когда он приедет, можно устроиться на заднем сидении и воспользоваться развлекательной системой, пока автомобиль везет вас к месту назначения. Так, в высокоуправляемой демоверсии автомобиля водительское кресло действительно было пустым.

BMW представил автономный электромобиль i3. Фото: techcrunch.com

Через развлекательную систему можно также контролировать некоторые функции автомобиля — к примеру, включать фары дальнего света, блокировать и открывать двери и даже сигналить. Добравшись до места назначения, вы выходите, закрываете двери, а машина отправляется искать себе парковочное место.

Тем не менее, до того, как подобные авто поступят в массовую продажу, пройдет не один год. Однако уже в ближайшем будущем вы сможете использовать цифровой ключ, чтоб заводить свой BMW, блокировать и открывать его двери. Примечательно, что цифровым ключом можно будет делиться с пятью другими людьми. Эта функция станет доступна водителям BMW в июле 2018 года, и первоначально будет работать только на смартфонах Samsung.

Пользователи смогут заводить свой BMW цифровым ключем. Фото: techcrunch.com

BMW также объявила о внедрении второй eSIM во все свои автомобили (в дополнение к той, которая работает на всех моделях BMW с 2016 года), чтобы водители могли связать свои действительные мобильные номера с их автомобилями. Таким образом, автомобиль сможет принимать звонки напрямую, или использовать существующие контракты данных для создания точки доступа к Wi-Fi в машине. Таким образом, не только новые смартфоны скоро позволят использовать две или более eSIM для подключения к различным сетевым провайдерам, но и будущие автомобили BMW.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что искусственный интеллект будет управлять службами такси в Японии. Участие в проекте примут сразу несколько операторов такси.

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По материалам techcrunch.com

Рубрики: ЕвропаКомпанииНовостиТехнологии
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